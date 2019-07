Del Bosque: "Me sentó muy mal lo de Asensio y Rodri, ¿si hubieran sido catalanes qué se habría dicho?"

Hace nueve años la selección española conquistó el Mundial de fútbol en Sudáfrica gracias, entre otras cosas, al gol de Iniesta. El Soccer City de Johannesburgo vio como España ganaba su primer título mundial bajo el mando de Vicente del Bosque.

El extrenador de la Selección y del Real Madrid pasó por los micrófonos de Radio Marca donde habló sobre ese 11 de julio de 2010, la actual selección española y la polémica de la no presencia de Asensio y Rodrigo en el Europeo sub21 que conquistó España ante Alemania.

Ambos jugadores renunciaron a participar en el torneo y Luis de la Fuente, entrenador de la sub21, argumentó que no estaban "en el mejor momento". "Hemos mantenido una conversación con los jugadores y nos transmiten que por diferentes circunstancias no se encuentran en el mejor momento como se exige en este compromiso tan importante", declaró.

Del Bosque habló sobre ello expresando que fue algo que no le gustó: "Me ha parecido feo, creo que deberían haber ido y estar al lado de sus compañeros. Me ha sentado muy mal, no sé si tienen la culpa ellos o los clubes pero no me ha gustado. ¿Si hubieran sido catalanes los que lo hubieran hecho qué habría pasado?"

La conquista del Mundial

"Es un recuerdo extraordinario porque en más de 100 años es el único título que tenemos. No he vuelto a ver el partido, tengo un recuerdo entrañable y creo que si se ve mucho se puede perder ese recuerdo", comentó sobre ese día histórico.

La Selección y su futuro

"Los jugadores actuales tienen talento y calidad para hacerlo muy bien. Desde que nos fuimos nosotros la selección ha seguido ganando y dando buena imagen.

