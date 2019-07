Gaspart, sobre Neymar: "Si llega y hace tres goles, el estadio le aplaudirá"

Durante los últimos meses el caso Neymar está en el punto de mira. Son muchos los rumores que giran en torno al extremo y su futuro. El jugador dejó claro que no quiere seguir en París y que su deseo es regresar a Barcelona. El último en hablar del brasileño ha sido Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, en declaraciones al programa La Graderia de la Cadena SER.

"Es un jugador excepcional, se fue como se fue y no nos gustó nada, pero el PSG hizo lo que tenía que hacer: ofrecerle unas condiciones económicas mejores para el jugador. No nos gustó y los culés nos disgustamos", afirmaba Gaspart.

El empresario se ha mostrado a favor del regreso del delantero al equipo azulgrana: "Ahora Neymar dice que quiere volver al Barça, reconoce que se equivocó al marcharse. Nos disgustamos en su día, pero si tiene ganas de volver y demuestra que se equivocó, ¿qué tenemos que hacer? ¿Condenarlo siempre por su error?".

Neymar durante un partido con el Barça. EFE

También es partidario de hacerle firmar una cláusula para que no pueda repetir el comportamiento que tuvo con el club: "Yo le haría firmar un contrato con una penalización muy importante por su comportamiento. Imagino que Neymar no querrá perder dinero por ello. Deportivamente es indiscutible, pero a veces hace cosas que no son propias de la filosofía de nuestro club".

Neymar y su futuro azulgrana

"En el caso Neymar puede haber una cuestión de orgullo que se arreglaría con el reconocimiento del jugador a que se equivocó, pero a las juntas del Barça no se las juzga por tener orgullo sino por si se ganan títulos o no. Si Neymar llega y hace tres goles, el estadio lo aplaudirá", concluía Gaspart.

