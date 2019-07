Lucas Hernández no olvida al Atlético de Madrid: "Os llevaré en el corazón"

El francés Lucas Hernández, que jugará desde la próxima temporada en el Bayern Múnich tras haber abandonado el Atlético de Madrid, expresó este lunes en una carta remitida a EFE su agradecimiento al club rojiblanco, sus empleados, sus técnicos, sus dirigentes, sus compañeros y a su "magnífica" afición, a la que "siempre" llevará en su "corazón".

"Una vez finalizada la temporada y también" su "relación profesional con el Club Atlético de Madrid", el campeón del mundo galo, en la entidad desde categoría alevín hasta su marcha ahora al Bayern, emitió un comunicado para despedirse del club en el que ha desarrollado toda su carrera hasta ahora.

"Mi agradecimiento al Club Atlético de Madrid, S.A.D., por todos los años que he estado vinculado al mismo. Agradecimiento que hago extensible, a todas las personas del club: dirigentes, técnicos, empleados, etc. que siempre me han tratado muy bien tanto personal como profesionalmente", explica Lucas Hernández.

"Especialmente quiero agradecer a todos mis compañeros de todos estos años su ayuda y cariño", continúa el defensa, que añade: "No quiero olvidarme de esta magnífica afición atlética que siempre me ha alentado para seguir mejorando. Muchísimas gracias y siempre os llevaré en mi corazón".

"Y todo mi respeto a los medios de comunicación en general, a pesar de que algunos, muy pocos, han sido muy críticos con mi decisión profesional de continuar mi carrera en Alemania, pero entiendo que están para informar y manifestar libremente su opinión. En cualquier caso, gracias sinceras", expuso.

"Como ha sido una decisión profesional mía, puedo entender y respetar que haya quien no esté de acuerdo, pero no he querido molestar ni perjudicar a nadie. Muchas Gracias, Lucas Francois Hernández", concluye la nota remitida a la Agencia EFE.

El defensa francés jugará desde la nueva temporada en el Bayern Múnich, que anunció el pasado mes de marzo su fichaje desde el Atlético de Madrid, con el que ha disputado 110 partidos desde su debut con el primer equipo en el curso 2014-15 y ha logrado dos títulos: la Liga Europa y la Supercopa de Europa, ambas en 2018.

