El padre de Joao Félix le ve en el Atlético: "Mi hijo ya ha hablado con Simeone"

Carlos Sequeira, padre de Joao Félix, atendió a Vamos y ha confirmado que su hijo ya ha hablado con Simeone, lo que supondría un acercamiento en el cada vez más inminente fichaje del portugués por el club rojiblanco.

A pesar de que todo apunta a que el delantero jugará en el Wanda Metropolitano la próxima temporada, su padre no quiere adelantarse: "El Atlético es una de las fuertes posibilidades. En las próximas semanas todo se va a solucionar. Ahora nos vamos a pasar unos días de vacaciones, por lo menos hasta el fin de semana".

"Siento mucho orgullo porque está en el Benfica. Si va para el Atlético, es otro gran club, como hay otros grandes en Portugal y en Europa, para donde puede ir ahora o en el futuro. En este momento está en el Benfica y está satisfecho. El futuro... vamos a ver", indicó Carlos Sequeira durante un acto en honor a su hijo, en el que recibió el Viriato de Ouro.

Las cifras del fichaje

Además, quiso aclarar que las cifras que se comentan acerca del fichaje de su hijo no son siempre ciertas y que su trabajo consiste en jugar: "Hay cosas que han salido y tienen que ver poco con la realidad. El valor de la transferencia es público, pero la gente envía números y a veces lo hacen bien y a veces no. Aun así, no es un problema. Tiene gente que se encargará de esa parte. Su trabajo es jugar".

Joao Félix celebra un gol con el Benfica. Foto: Instagram (@joaofelix79)

Por último, hizo referencia al carácter del futbolista repitiendo que sólo se tiene que ocupar de entrenar y jugar.

"Siempre se tomaba todo en serio. Es su carácter. Era así cuando tenía 10 años. No ha cambiado y espero que no lo haga. Con nuestro apoyo, estará preparado para todo lo que venga. Esta es la vida que él ha elegido y le seguirá yendo bien, como hasta ahora. De lo único que tiene que preocuparse es de entrenar y jugar".

