Simeone se defiende: "Estamos cambiando la historia del Atlético, parece que nadie lo ve"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, hizo este martes un repaso del panorama futbolístico argentino, ese que "siempre tiene futbolistas para competir bien", y del relevo generacional en el que está inmerso la selección nacional.

"Yo creo que el recambio está, creo que el fútbol argentino siempre tiene futbolistas para lograr competir bien, y después dependerá de las ideas que tengamos", afirmó en declaraciones a La Nación sobre una Albiceleste que no necesita "que todos los jugadores jueguen bien", sino "jugadores que sepan jugar en equipo".

El combinado rioplatense se juega esta semana su futuro en la Copa América, donde deberá derrotar a Venezuela el próximo viernes para avanzar a semifinales y seguir en la lucha por un título que haga olvidar a los aficionados el varapalo del pasado Mundial de Rusia, un torneo que para Simeone "golpeó" especialmente a los argentinos.

La selección argentina en la Copa América REUTERS

"El último Mundial nos golpeó. Hasta antes, te gustara o no, siempre se estuvo cerca. Es a partir de las situaciones, digamos convulsas que sucedieron en el Mundial, siempre mirándolo desde afuera, que se generó un desorden", agregó.

Su futuro parece por momentos estar ligado al puesto de seleccionador, con el que se le ha relacionado tantas veces, aunque él evita por ahora pensar en otro banquillo que no sea el de su "Atleti", a pesar de que admite que la selección le despierta sentimientos diferentes.

"Arranca el himno, veo la camiseta y me siento siempre cercano, siempre. Ahora, me costó muchísimo posicionarme en un club al que le estamos cambiando la historia en estos siete años y medio que llevamos, porque eso parece que nadie lo ve", manifestó.

Continuidad del proyecto de Scaloni

El exjugador del Atlético de Madrid, Inter de Milán o Lazio, entre otros, apuesta por dar continuidad al proyecto que lidera Lionel Scaloni, para quien pide "tiempo" antes de hacer balance sobre su labor, que "puede salir bien o puede salir mal".

La misma paciencia es la que pide para el capitán y referente del equipo nacional, Lionel Messi, sobre quien se magnifica cada derrota y cada triunfo del equipo, ya que "todo lo que le pase a la selección argentina va a ser analizado como un problema de Messi". Del futbolista del Barcelona destaca que "lo único que le importa es tener un equipo alrededor que piense en ganar, y él, en hacer goles".

Su papel en el Atlético de Madrid

Simeone se encuentra pasando sus vacaciones en Argentina, donde puede escapar del ruido mediático del fútbol español y hacer un balance más calmado de una temporada en la que no logró conquistar ningún título, aunque se niega a hablar de fracaso.

El técnico rojiblanco aseguró que "para cambiar la historia de un club tienes que ganar porque si no, no la cambias". "En estos siete años y medio, ganamos siete títulos, y perdimos tres finales, dos de Champions, y otra, una Supercopa de España que perdimos contra Barcelona, pero por un gol de visitante. Al Atlético de Madrid se lo está empezando a posicionar en esos lugares que ocupan el Liverpool, el Inter, la Juventus... Y en ese grupo de equipos, presupuestariamente, todavía ocupamos el puesto 15. Algunos cuentan otros números, no sé quién se los pasa", apuntó.

"En los últimos tres años salimos dos veces segundos en un campeonato en el que juegan Barcelona y Real Madrid... ¡eso es extraordinario! (...) La condición de fracaso va de la mano de la expectativa que vos tenés", concluyó.

