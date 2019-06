Suspenden a un periodista por comentarios machistas hacia la chica que denunció a Neymar

En un programa de la televisión francesa se generó una situación muy incómoda que ha desatado polémica en Francia debido a los comentarios machistas emitidos por Daniel Riolo, periodista de RMC y Jérôme Rothen, exfutbolista que comenta para SFR. Los comentarios han ido dirigidos a la modelo que denunció a Neymar por presunta violación.

Este periodista ha dejado claro que no es una chica digna para Neymar y que físicamente no es para él: "¿Viste a la chica? Esperaba que fuera un luchador interestelar pero es de Segunda División. Me sentí realmente decepcionado". Unas declaraciones que no han pasado desapercibido y que le han costado el puesto al periodista Daniel Riolo hasta nuevo aviso.

Al respecto, el director de la cadena RMC Sport, Laurent Eichinger, hizo las siguientes declaraciones a la AFP. Ha denunciando esas palabras y estará suspendido hasta nuevo aviso tal y como ha confirmado: "Nos oponemos evidentemente a esas palabras. Les hemos pedido que se disculpen, lo que han hecho. Hemos escuchado la intervención de (la secretaria de Estado encargada de la Igualdad mujeres/hombres) Marlène Schiappa. Están suspendidos hasta nueva orden. Los veré durante la semana", declaró.

La policía denuncio a Najila Trindade

La Policía Civil del estado brasileño de Sao Paulo presentó una denuncia por "calumnia" contra la mujer que acusa de violación al delantero del París Saint Germain francés Neymar, informaron este miércoles fuentes oficiales. La denuncia contra la modelo Najila Trindade fue interpuesta en la Comisaría Sexta de Santo Amaro, en el sur de Sao Paulo, después de que el comisario José Fernando Bessa considerada como calumniosas acusaciones hechas por la joven en una entrevista que concedió al canal de televisión SBT.

