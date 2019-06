Messi: "Terminé la temporada más cansado y frustrado de cabeza que de físico por la Champions"

Leo Messi se encuentra concentrado con la selección argentina preparando la Copa América. El jugador del Barcelona volvió a romper su silencio y concedió una entrevista a TyC Sports.

"Terminé la temporada más cansado y frustrado desde la cabeza que desde lo físico por lo que pasó en los últimos quince días, sobre todo por la eliminación en Champions. En lo físico tuve para descansar, creo que es uno de los años en los que menos minutos jugué", comentó Messi.

Con el recuerdo de las dos últimas finales, donde Argentina cayó ante Chile, la albiceleste no levanta la Copa América desde 1993, cuando ganó a México.

"Vamos con la misma ilusión y ganas de siempre, pero la realidad es que Argentina está pasando un proceso de recambio. Para la mayoría es la primera competencia oficial, pero no quita que Argentina va a ir a buscar la Copa. No somos candidatos como otras veces. Desde el principio no somos candidatos como otra veces, pero vamos a buscar la Copa América", dijo Messi.

El regreso a la selección argentina

"Me sentí muy bien, integrado. Hay un grupo muy lindo que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Un grupo muy bueno, de gente muy buena más allá de lo futbolístico y que tiene mucha ilusión", aseguró el rosarino".

