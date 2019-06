Mourinho: "Es bueno que no haya habido una final de Champions entre Messi y Cristiano"

José Mourinho ha concedido una entrevista a Eleven Sports Portugal. Teniendo en cuenta que el sábado se disputó la final de la Champions League, al técnico se le preguntó sobre varias cuestiones relacionadas con la máxima competición continental, Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

No ha habido ninguna final de Champions entre Cristiano y Messi

"Creo que es una frustración para todos aquellos que les gusta el fútbol nunca haber tenido una final entre los dos. Fue casi real muchas veces, pero nunca pasó. Siempre pensé que sería una gran injusticia para ellos, en el sentido de que todo estaría centrado en ellos y que uno saldría sujetando La Orejona y el otro saldría con la cabeza gacha. Siempre pensé que sería una gran injusticia tener un duelo entre los dos mejores jugadores del mundo en la última década para que uno de ellos se incline ante el peso de la derrota. Es por eso que probablemente es una buena cosa que nunca sucedió. ¿Todavía puede pasar? Todavía podría pasar. Ambos están en clubes que quieren ganar. No ocultan que quieren superarse a sí mismos. Por supuesto, puede suceder. Estoy viendo perfectamente a Cristiano, con sus 34, jugando al nivel más alto todo el tiempo que quiera".

El carácter de Cristiano Ronaldo

"Creo que está fundamentalmente en su cabeza, en su naturaleza, en su ADN. La ambición, la motivación, el orgullo personal son cosas que no puedes comprar. Son cosas que nacen con personas y creo que será así hasta que se acabe. Hay jugadores que son realmente especiales y que, desde un punto de vista mental, son impecables".

Salah, Mbappé y Neymar, como sucesores de Cristiano y Messi

"Estos son tres nombres fuertes, que están esperando ver qué les sucede a los monstruos. El otro día me hicieron una pregunta similar y dije que tenía que ser un ganador. Una bota de oro, el mejor jugador del mundo, tiene que ser un ganador. Tener mucha calidad, mucho talento, sin títulos, no funciona. En este momento, si la Juventus hubiera ganado la Liga de Campeones, estábamos diciendo que Ronaldo ganará el Balón de Oro. Si Barcelona hubiera ganado la Liga de Campeones, habrían ganado el campeonato de España y ahora la Copa América, el Balón de Oro sería para Messi. Debido a que han sido retirados del campeonato de fútbol europeo, ya estamos hablando de quién podría ganar, porque él no puede. Por eso siempre digo, que hay seguir manteniendo victorias y victorias importantes".

