Marcelino: "Nos puede faltar experiencia, pero nos sobra corazón"

Este sábado 25 de mayo tendrá lugar la final de la Copa del Rey entre el Valencia y el Barcelona en el Benito Villamarín. El conjunto valencianista logró quedarse con el cuarto puesto de la clasificación en La Liga, pero tras las celebraciones deben centrarse en la competición copera. Marcelino ha analizado el choque en rueda de prensa.

Consecuencias de la eliminación del Barcelona

"Es un momento idóneo porque es una final y se juega pocas veces. Estamos aquí para intentar ganar. No creo que el hecho de que haya perdido el Barça ante el Liverpool y ser nosotros cuartos sea definitivo. Sí será lo que hagamos en el terreno de juego. Trataremos de poner en dificultades a un extraordinario equipo".

Ausencia de sorpresas

"Ambos tenemos estructuras definidas. La sorpresa puede venir por el talento individual de los futbolistas. Ambos conocemos los puntos fuertes y débiles, por lo que no espero grandes sorpresas".

Máximo nivel

"Hago ambas cosas. Estoy de acuerdo con Parejo en que tenemos que tener la activación adecuada. Tenemos que alcanzar nuestro máximo nivel y por lo tanto de ello va a depender nuestro atrevimiento y coraje. Nuestra idea es centrarnos en el juego e intentar hacer partidos igualados".

Importancia de los detalles

"Si todo transcurre con normalidad creo que los detalles van a ser claves. Tenemos que generar las ocasiones suficientes para ganar. Esperemos que seamos efectivos en el área rival y logremos la victoria".

Cambio del sistema habitual

"Todos los jugadores que tenemos aptos tienen opciones de jugar. No vamos a cambiar el dibujo habitual. Después del entrenamiento decidiremos que jugadores saldrán mañana, que es lo que peor me sabe de esta final".

Ventaja al marcar primero

"Si marcamos primero trataremos de marcar después para tener más ventaja. La capacidad del Barça en ataque es enorme y nos va a obligar a un trabajo casi perfecto".

Detener a Messi

"La mayoría de los entrenadores no sabemos cómo. Intentaremos que tenga la menor participación posible y luego que no tenga su día más acertado".

Orgulloso de la plantilla

"Me llena de orgullo haber tenido esta plantilla. Tuvimos una primera vuelta muy complicada. No teníamos efectividad y eso nos condenaba. El equipo con su unión y talento ha modificado la temporada para convertirla en un éxito. El sábado jugaremos el partido 61 producto de haber jugado una final de Copa 11 años después, una semifinales de la Europa League cinco años después y tras alcanzar otra vez la Champions".

Falta de experiencia

"Nos puede faltar experiencia, pero nos sobra corazón. Esta temporada hemos jugado muchas finales, en alguna semana hasta dos. No considero definitivo que el Barça haya jugado dos partidos tras el Liverpool. Tienen mucha experiencia. No sirve de nada. 90 minutos decidirán un campeón".

Exitosa trayectoria

"Afortunadamente tengo una larga trayectoria y, con toda la humildad, puedo decir que bastante exitosa. Deseábamos llegar a este partido. Hemos jugado siete semifinales y al final hemos llegado. Vamos a trabajarlo como cualquier otro, lo disfrutaremos y luego intentaremos ganar. Siempre quiero ganar y eso es lo que transmito".

Pautas para ganar

"Le doy gracias a Gayá por sus palabras hacia mí. Los entrenadores siempre dependemos de los futbolistas. Hemos tenido la suerte de que estos jugadores han creído en lo que les hemos propuesto. Yo sólo pienso en ganar y creo que ellos también estarán convencidos. Cuando empiece a rodar el balón los futbolistas serán los responsables y nosotros les daremos pautas. Pase lo que pase al final creo que es un motivo de satisfacción tener la oportunidad de jugar el partido. La afición puede estar convencida de que estos jugadores pondrán todo para ganar".

Normalidad durante la semana

"Esta semana no es diferente porque creo que no debe de serlo. Hemos entrenado toda la semana con normalidad y con alegría. No tenemos que variar nada y no tenemos que hacer cosas diferentes".

Peligro por las bandas

"Messi genera jugadas por sí mismo. No creo que tengamos que tener una especial atención en el juego por bandas en diferencia a partidos que pueda estar Suárez. Messi siempre hace daño".

Máximo rendimiento en el campo

"Cómo no me voy a imaginar que somos campeones. Todos los días. Me gustaría dominar al Barça, tener más posesión, más ocasiones y que ellos no las tengan. Nos esperamos un partido donde tendremos que jugar muy bien, con criterio y estar en su campo lo máximo posible".

Ausencia de Dembélé

"Independientemente de los futbolistas, tienen un once definido. Dembélé le otorga más velocidad. Si no está, pues es un problema menos. Buscarán las alternativas adecuadas. Tienen jugadores muy buenos y al mejor del mundo".

Apoyo de la afición

"Casi 25.000 personas estarán con nosotros. Es un motivo de orgullo que estén con nosotros y una responsabilidad. Es un momento para disfrutar todos juntos. Tendremos que luchar por ganar, vamos a intentarlo y lo daremos todo. Y luego espero que no volvamos a estar once años esperando. El sábado disfrutaremos de un espectáculo y ojalá del resultado final".

Estado de ánimo del Barcelona

"No entiendo jugadores del Barcelona que vengan a jugar una final como si fuera un amistoso. Jugamos contra el Barça, contra el campeón de Liga, no tengo la sensación de que vengan mal".

Seguridad y buen estado de ánimo

"No es ansiedad, es una experiencia muy bonita para todos. La naturalidad y afrontar el partido centrados en el juego es lo habitual. No tenemos que cambiar nada. Tenemos la seguridad de que lo van a hacer. Tenemos un buen estado de ánimo y el físico que tenemos, al final todos estamos cansados".

