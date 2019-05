Euforia desatada: así celebraron los comentaristas de Liverpool TV el 4-0 al Barça

El pasado martes se escribió un nuevo capítulo fatídico para el Barça en la historia de la Champions. El equipo de Valverde llegaba a Anfield con la ventaja del 3-0 de la ida, pero los reds no iban a acusar las bajas de Firmino y Salah para protagonizar una remontada histórica. Tras el cuarto gol, la euforia se apoderó de todo Anfield y también de los comentaristas de Liverpool TV, quienes no se lo terminaban de creer.

Ambos no podían dejar de gritar y de abrazarse dada la emoción del momento, y mientras tanto, seguían realizando comentarios sobre lo que acababa de suceder. Tras el pitido final, la escena volvía a repetirse, hasta que en última instancia, guardaron silencio absoluto para escuchar a capela el You'll Never Walk Alone mientras uno de ellos lo grababa.

Su compañero no sacó su móvil para inmortalizar el momento pero sí que dio algunos aplausos mientras no podía dejar de estar boquiabierto contemplando la escena. Anfield fue todo una olla a presión desde el primer minuto del partido, alentando a los suyos a conseguir "lo imposible", y Origi inició la gesta en los primeros diez minutos de juego.

Dos años seguidos de debacle

El propio atacante belga de ascendencia keniata se vestiría de héroe con el cuarto gol tras un anterior doblete de Wijnaldum. Los jugadores del Barcelona no se podían creer como el episodio de la Roma se repetía en semifinales de la Champions tras volver a llevar una ventaja de tres goles a la vuelta. El conjunto de Valverde volvió a pagar cara la confianza antes de tiempo y sus caras tras el partido lo decían todo.

[Más información: El premio del Liverpool a Origi por eliminar al Barça]