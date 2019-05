La emotiva despedida de Godín del Atlético... y del Vicente Calderón

La etapa de Diego Godín en el Atlético de Madrid ha finalizado tras nueve años vistiendo la camiseta rojiblanca. El central se ha despedido emocionado este martes del club, de sus compañeros y de la afición, pero también ha querido decir adiós al Estadio Vicente Calderón.

El uruguayo ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que agradece todo lo que ha recibido por parte del conjunto rojiblanco: "Gracias de corazón". "Me hubiera gustado juntar uno por uno a todos los que cada día, cada partido me han ayudado a ser cada día mejor, a querer este club y a entender lo que es el amor por el Atlético de Madrid", confiesa en Twitter.

"Son mis últimos días como jugador del Atleti , el año que viene no vestiré esta camiseta que me enseñasteis a respetar y este escudo que me enseñasteis amar. Hoy soy mejor persona que cuando vine", señala Diego Godín.

"También me tenía que despedir de ti"

Por último, afirma que con ellos se queda un trozo enorme de su corazón "teñido de rojiblanco" para siempre y que nunca les va a olvidar. "Mi mayor trofeo es llevarme el cariño y el respeto de todos. Gracias por todo lo que me han dado. Me he despedido de todos, pero también tenía que despedirme de ti (Estadio Vicente Calderón)", concluye.

Con la rueda de prensa y este vídeo, el central uruguayo finaliza su carrera en el Atlético de Madrid, club en el que ha levantado una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos trofeos de Europa League y tres Supercopas de Europea. Diego Godín será siempre el capitán, un ejemplo a seguir y una leyenda en el equipo colchonero.

