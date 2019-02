Torres y su primera etapa en el Atleti: "Pido una grada del estadio y me la dan"

El futbolista del Sagan Tosu japonés, Fernando Torres, fue el primer invitado al programa 'Leyendas' de Eurosport, en un avance previo a la emisión del mismo, el jugador de Fuenlabrada dejó algunos declaraciones bastante sorprendentes sobre su primera etapa en el Atlético de Madrid.

En primer lugar, Torres valoró cual ha sido la decisión más difícil de su carrera: "Cuando me fui la primera vez, sentía que podía ser un problema para que el club no volviese a su nivel. Eso es durísimo".

Sobre este momento, el delantero español tiene claro que en aquella época tenía al club a su entera disposición: "Si llego a pedir una grada del estadio, me la dan. Podría haber tenido cosas que habrían perjudicado al club. Menos dinero para fichar, peor estructura...".

A pesar de sus sentimientos, tiene claro que salir del Vicente Calderón en aquel momento, rumbo al Liverpool, fue algo muy satisfactorio tanto para él como para el equipo: "En ese momento no había un plan ni estructura en el club ni nada. Todo en el fútbol tienes que hacerlo alrededor del equipo, no de uno solo, por eso sentí que yo era el punto de partida para que todo fuese erróneo. Sabía que si me iba sería bueno para mí, pero para el club más aún". Para poder disfrutar de todo el programa completo habrá que esperar hasta el próximo 6 de marzo.

Fernando Torres en su primera etapa en el Atlético

Nueva temporada en Japón

Fernando Torres comienza el próximo sábado una nueva temporada con el Sagan Tosu, en la primera jornada se enfrentará contra un rival directo por el descenso el año pasado, el Nagoya Grampus.

Aunque el objetivo nada más comenzar la temporada es mantenerse una temporada más en la primera división del fútbol nipón, el equipo sueña también con ocupar una de las cuatro plazas que dan ascenso a la Champions de Asia.

[Más información: Este fin de semana comienza la liga japonesa más españolizada de la historia]