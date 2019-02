Mourinho: "En la Premier, Ferguson, Wenger y yo fuimos 'dulces enemigos'"

La primera etapa de José Mourinho en el Chelsea y en la Premier League comenzó la temporada posterior a que Arsene Wenger, al mando del Arsenal, consiguiera el título de liga sin sufrir ni una derrota en toda la competición, hazaña que les convirtió en 'Los Invencibles' en la temporada 2003/2004.

La llegada del portugués a la liga inglesa fue el comienzo de una rivalidad entre el extécnico madridista, Wegner, y Alex Ferguson, entrenador del Manchester United. Ahora, el técnico luso, sin equipo desde que los red devils prescindieran de sus servicios el pasado mes de diciembre, ha recordado la competitividad latente entre ellos.

"Recuerdo que llegué a Inglaterra y me encontré a The Invincibles y también me encontré al Manchester United de Sir Alex Ferguson muy heridos por la temporada del Arsenal. Nosotros, con el Chelsea, teníamos un gran deseo de ser campeones por primera vez después de tantos años. Así que, por supuesto, fue la confrontación de fuerzas y se puede imaginar que Sir Alex, Wenger y yo luchamos por lo mismo. Éramos, como me gusta decir en el fútbol, 'dulces enemigos'", explicó en los premios de Laureus Sport.

Arsène Wenger con su Premio Laureus Eric Gaillard Reuters

Wenger, uno de los mejores entrenadores del mundo del fútbol

Mourinho destacó la figura del exentrenador del Arsenal por encima de cualquier entrenador de la Premier League, ya que esa legendaria temporada que logró con los gunners pasará a la historia.

"Es una persona muy inteligente y uno de los mejores gerentes en la historia del fútbol", comentó después de que Wenger recibiese el premio a la trayectoria de Laureus World Sports Awards.

El portugués también se vio las caras con su "dulce enemigo" en 2016, esta vez defendiendo los colores del United. "Realmente disfruté la competencia, pero hubo algunos episodios en el camino que no me gusta decir que lamento porque esto es realmente parte de nuestra historia y no podemos regresar y eliminarlos. Pero lo que puedo decir es que el verdadero respeto siempre está ahí", sentenció Mourinho.

[Más información: Mourinho: "Si el Atlético elimina a la Juve no sería una sorpresa"]