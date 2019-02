Felipinho, el superviviente del incendio del Flamengo: el fuego se originó en su cuarto, pero no pudo avisar

El viernes 8 de febrero quedará marcado por ser un día trágico en el mundo del deporte. La residencia de los jugadores de la ciudad deportiva del Flamengo quedó devastada por un incendio provocado por un fallo en un aparato de aire acondicionado, dejando varios muertos y heridos entre los empleados del club y jugadores.

Así devoró el fuego la ciudad deportiva del Flamengo

El Ninho do Urubu se encuentra en Vargem Grande, en la zona oeste de Río de Janeiro y es considerado como uno de los centros de entrenamiento más modernos de Latinoamérica. Utilizado por el equipo profesional y por las categorías inferiores del equipo brasileño, cuenta varios módulos, dos campos y un espacio específico para la preparación de porteros, además de una zona para alojamientos.

En 2018, el equipo brasileño inauguró una nueva estructura para la primera plantilla y dejó las instalaciones antiguas para los jugadores de las categorías base del club.

La tragedia ha dejado 10 muertos y tres heridos durante la madrugada. Los bomberos fueron alertados a las 5:00, en plena madrugada del jueves al viernes, y acudieron rápidamente al lugar de los hechos, dando por extinguido el incendio a las 7:20.

Entre los fallecidos se encuentran varios de canteranos del equipo, dos de ellos sin ficha debido que se encontraban en el período de pruebas y cuatro trabajadores. El primero de ellos identificado fue Christian Esmério, el portero de 15 años y uno de los jugadores más prometedores de las categorías inferiores de la selección brasileña.

Pablo Matos, Bernardo Piseta, Víctor Isaías, Arthur Vinicius, Athila Paixão, Samuel Thomas Rosa, Jorge Eduardo Santos y Rykelmo De Souza Vianna son los otros cinco canteranos que han sido identificados tras fallecer.

Jhonatan Cruz Ventura se encuentra herido en estado grave y Dyogo Bento Alves y Cauan Emanuel Gomes Nunes en estado leve. Además, varias personas están desaparecidas, por lo que las autoridades no descartan que el número de fallecidos ascienda en la próximas horas.

Felipe Cardoso, conocido como 'Felipinho' y João Pedro da Cruz, conocido como 'Neguebinha', ambos jugadores del Flamengo, tuvieron la suerte de no fallecer en el incendio por diversas circunstancias.

Felipe Cardoso 'Felipinho'

Felipe, el joven que dio la voz de alarma

Las primeras investigaciones señalan a la causa del accidente el fallo en un aparato de aire acondicionado. Varios cortes de luz durante la noche en toda la ciudad podría haber provocado un fallo en el dispositivo eléctrico de una de las habitaciones de la residencia. El sistema comenzó a arder, extendiéndose las llamas por el resto de habitaciones y edificios cercanos.

Felipe Cardoso, conocido como 'Felipinho' dentro del equipo brasileño, contó que el incendió comenzó en su cuarto y que logró escapar al despertarse antes de que el fuego llegase a su cama. El joven, consiguió salir corriendo de la habitación salvando así su vida y la de otros muchos que, alertados por sus gritos, evacuaron también el edificio.

Incêndio ocorreu no meu quarto, só tenho que agradecer a Deus por conseguir acordar e escapar da morte, Deus conforte meus irmãos◘◘◘ — Felipe (@_felipinho010) 8 de febrero de 2019

"El incendio ocurrió en mi cuarto y salí corriendo. No fui capaz de ayudar a mis compañeros. Estoy bien, por poco no estaría más vivo. Sólo quiero olvidar las escenas. Sólo tengo que agradecer a Dios por haberme conseguido despertar y escapar de la muerte", dijo Cardoso. Las llamas alcanzaron poco después las instalaciones donde dormían los jugadores de entre 14 y 17 años.

João Pedro, otro caso de fortuna

En un hecho tan trágico como este, las historias con final feliz destacan. João Pedro da Cruz, un joven de la cantera del Flamengo de 16 años, puede contar orgulloso que esta madrugada ha vuelto a nacer gracias a una simple decisión que pudo cambiar su vida.

El adolescente no durmió esta noche junto a sus compañeros en la residencia, aunque en principio iba a descansar junto a ellos en la residencia del equipo brasileño. Conocido como 'Neguebinha' dentro del Flamengo, contó que sus amigos le llamaron para que durmiese con ellos, pero finalmente decidió irse a casa ya que el conjunto brasileño no tenía entrenamiento este viernes.

"Me enteré de que no iba a tener entrenamiento, por lo que decidí irme a casa de un amigo, que está cerca, en la Barra da Tijuca, y luego me fui a dormir a la mía. Durante el jueves, tres compañeros me dijeron que durmiese en le residencia junto a ellos, pero finalmente lo hice en mi casa. Al despertarme me comentaron la desgracia que había ocurrido y me asusté. La mayoría de mis compañeros se quedaron ahí", contó João Pedro.

João Pedro da Cruz. Foto: Facebook

Las historias de 'Felipinho' y 'Neguebinha' son solo dos de las muchas historias felices en un día trágico para el Flamengo. Un club famoso por cuidar mucho a sus categorías inferiores y ser el origen de grandes futbolistas como el extremo del Real Madrid, Vinicius, Savio, Bebeto, Romario o Zico.

