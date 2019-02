Jesé, en su presentación con el Betis: "¿Mi peso? Tengo músculo, no grasa"

Jesé Rodríguez ha sido presentado este martes como nuevo jugador del Betis. El canario ha llegado cedido por el Paris Saint-Germain hasta el mes de junio con opción de compra para el conjunto parisino.

"Estoy muy feliz de estar en el Betis, es un desafío para mí estar aquí. He visto los dos últimos partidos y se me han puesto los pelos de punta con la afición, es increíble cómo animan al equipo. Hay un grupo fantástico en el vestuario, lo agradezco, es como si llevara desde comienzos de campaña. Lo que hace más fuerte a este equipo es el grupo", ha indicado en su primera aparición como verdiblanco.

En los últimos días se ha especulado mucho con el estado de forma con el que llegaba Jesé al conjunto sevillano. El jugador canario ha indicado que "Estoy bien, he entrenado bastante desde que comenzó la campaña en el PSG. Mucha gente hablar del peso, yo tuve una lesión de rodilla y tuve que fortalecer las piernas, lo que tengo es músculo, no grasa", aunque también comprende a aquellos que tienen dudas sobre él a los que les ha asegurado que tendrá "compromiso hasta el último día".

Jesé, sin presión

El exjugador del Real Madrid ingresa en las filas del Betis con las ideas claras aunque asegura no sentir la presión de tener que despuntar. "La idea es recobrar mi mejor versión. Voy a trabajar para lograrlo, vengo a ganarme el puesto", ha señalado. Respecto a la continuidad en el equipo ha preferido no adelantar ninguna conclusión: "No me pongo ningún número de goles. Hay que ver primero si el club me quiere si no me quiere... Pertenezco al PSG, ojalá todo salga bien. Seguramente si ocurre así y me quieren, no habría problemas para mejorar", ha indicado.

[Más información: El Betis hace oficial el fichaje de Jesé]