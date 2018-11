Vendaval del Atlético para aplastar al Dortmund y vengar la goleada en Alemania

El Atlético de Madrid venció al Borussia Dortmund en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League. Un 2-0 que hizo las delicias de los aficionados rojiblancos en el Wanda Metropolitano y que sirvió para vengar la goleada sufrida en Alemania y para empatar a los de Lucien Favre en el liderato del Grupo A.

Diego Pablo Simeone planteó un once de contragolpe, con un centro del campo físico -y no por ello exento de calidad- formado por Rodri y Thomas. En las bandas, Ángel Correa y Saúl Ñíguez fueron los dos jugadores más destacados del partido, mientras que Nikola Kalinic acompañó a Antoine Griezmann, hoy capitán, en la punta de ataque. Atrás, unos rejuvenecidos Juanfran y Filipe Luis en los laterales, con José María Giménez y Lucas Hernández en el centro de la zaga.

Lucien Favre, por su parte, apostó por su perla, Jadon Sancho, como titular. Su entrada en banda centró la posición de Marco Reus, emblema y capitán del Borussia Dortmund, hoy actuando como mediapunta. No obstante, y pese a que el goleador Paco Alcácer también regresaba a la titularidad, el mejor hombre del conjunto alemán fue su portero, el suizo Roman Burki.

ATLÉTICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Vendaval de ocasiones

El partido comenzó con el Atlético dispuestos a hacer gol rápidamente. Los rojiblancos le impusieron un ritmo muy alto al encuentro, no dando por perdido ningún balón. tal intensidad, que bien caracteriza el estilo de los rojiblancos, les valió para ser advertidos en varias ocasiones por el colegiado, pues su juego rozaba la dureza. El Borussia Dortmund no parecía atemorizarse, y durante los primeros minutos gozaron de la posesión del esférico, mientras que los de Simeone esperaban agazapados atrás, dispuestos a cazar algún contraataque.

Sin embargo, todo cambió a la media hora de partido, más concretamente en el minuto 33. Saúl, que hasta entonces había sido más protagonista por sus patadas que por su juego, abrió a banda para Filipe Luis. El lateral puso un centro que Correa, muy activo durante toda la primera mitad, dejó pasar magistralmente. El propio Saúl finalizó la jugada que él mismo había empezado. Su disparo, que iba a gol, rebotó en el pie de Akanji, desviando su trayectoria lo suficiente como para confundir a Burki e introducirse en el fondo de las mallas.

A partir de entonces, el partido dio un vuelco esperado. Los locales se crecieron tras el gol, y dieron un recital de ocasiones. Un vendaval de fútbol que únicamente Burki podía parar. Dos voleas lejanas de Giménez y Thomas, un zurdazo de Filipe, nuevo disparo de Saúl... Incluso hubo tiempo para la polémica, pues el propio centrocampista ilicitano reclamó un penalti de Piszczek que el árbitro no determinó como tal. Tras una nueva parada de Burki y un saque de esquina pare el Borussia que el colegiado no dejó ejecutar, el partido se fue al descanso.

ATLÉTICO MADRID - BORUSSIA DORTMUND Rodrigo Jiménez Agencia EFE

Sin opciones

No obstante, la segunda parte comenzó con una mala noticia. Giménez había sufrido una lesión muscular y no podía saltar al terreno de juego. En su lugar entraba el canterano Francisco Montero. Más allá de este contratiempo, el Atlético quiso dormir el partido en los segundos 45 minutos, y lo logró. Bajó el pie del acelerador a la hora de atacar, pero no en defensa. Desactivó por completo al Borussia Dortmund, un equipo que llegaba al Wand Metropolitano sin haber perdido ni un solo partido y que en Madrid apenas pudo generar un par de ocasiones no muy claras.

Esta vez Simeone sí que realizó cambios con sentido, dando entrada a Gelson Martins por Kalinic. El croata se esforzó en defensa, pero no pudieron verse sus condiciones con el balón en los pies, pues quedó eclipsado por el resto de sus compañeros. En su lugar entraba el portugués, veloz e ideal para jugar al estilo de contraataque que proponía su equipo. Favre, por su parte, también movió a su equipo, que no fue ni la sombra del que había goleado a los colchoneros en el Signal Iduna Park. Christian Pulisic y Paco Alcácer, desaparecidos por completo, dejaron su sitio a Raphaël Guerreiro y Mario Götze. Por otro lado, Sancho, quien si dejó algunos detalles, se marchó para dar entrada a Bruun Larsen.

El partido no iba a morir con el 1-0, pues el fútbol le debía más alegrías a un Atleti muy superior. En el 80' de partido, Saúl robo un balón en su área y se la dio en largo a Gelson. Este corrió como nadie y se la dejó a Thomas. El ghanés, con una calidad impropia para un jugador de su posición, ejeuctó un pase horizontal con el exterior que dejó a Griezmann solo ante Burki. Achraf llegó a tiempo para molestarle, pero no lo suficiente. Definición de clase mundial y 2-0 en el marcador.

Atlético 2-0 Borussia Dortmund

Atlético: Oblak; Juanfran, Giménez (Francisco Montero, 46'), Lucas Hernández, Filipe Luis; Saúl Ñíguez, Rodri, Thomas, Correa (Vitolo, 82'); Griezmann, Kalinic (Gelson Martins, 62').

Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Akanji, Toprak, Achraf; Witsel, Delaney; Pulisic (Guerreiro, 59'), Reus, Sancho (Bruun Larsen, 79'); Paco Alcácer (Götze, 75').

Goles: 1-0, 33' Saúl Ñíguez; 2-0, 80' Griezmann

Árbitro: Daniele Osarto (Italia). Amonestó a Correa (6'), Sancho (31'), Akanji (91') y Reus (93').

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la Champions League disputado en el Wanda Metropolitano (Madrid).