La hija de Guardiola, destrozada tras la derrota del City en Champions

La nueva edición de la Champions League echaba a rodar el martes 18 de septiembre, que continuaría su transcurso el miércoles, como viene siendo habitual. La primera jornada de la fase de grupos iba a traer consigo la primera sorpresa, con el Manchester City como protagonista. El cuadro de Pep Guardiola se vio superado por el Olympique de Lyon, quien consiguió imponerse a domicilio por 1-2.

El técnico del club inglés vio el partido desde el palco, pues tenía que cumplir sanción, y no lo hizo solo. Su hija también estuvo presente, y no pudo contener su tristeza y su decepción al ver como el equipo de su padre perdía en el estreno de la máxima competeción europea ante su afición a costa de los franceses, cuyos hinchas tampoco actuaron del todo bien.

El propio Guardiola no dudó en reaccionar al verla así y la dio unas caricias en la cara para tranquilizarla. Y es que las cosas no pudieron ir peor para el City, que ya en el minuto 26 se veía por debajo en el marcador, tras un gol de Cornet. Nabil Fekir iba a ser el encargado de poner el 0-2 antes del descanso, dejando muy tocados moralmente a los ingleses.

Guardiola consola a su hija por la derrota del City

Intento de reaccion tras el descanso

En la segundo parte, los locales intentaron reaccionar, y volvieron a confiar en sus posiblidades cuando Bernardo Silva marcaba y recortaba distancias en el minuto 67. Sin embargo, el 1-2 se iba a convertir en el resultado definitivo, provocando el enfado en la grada y las lágrima de la hija de Pep.

Por tanto, tras dar buenas sensaciones en la Premier League, el Manchester City se ha desinflado en su estreno en la máxima competición europea. Y es que la Champions no se la ha dado especialmente bien al club inglés, sobre todo el arranque de la fase de grupos. No obstante, la plantilla sabe que esto solo ha sido el comienzo, y que cuentan con margen de reacción de sobra para que esto no vuelva a suceder.