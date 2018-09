Bruce Grobbelaar, excampeón de Europa con el Liverpool: "Me vi obligado a matar"

Bruce Grobbelaar, exportero de origen sudafricano, fue el encargado de defender la portería del Liverpool durante trece temporadas. No obstante, su pasado es lo que más le perturba, y ha querido confesarse en una entrevista para BBC, donde ha sido claro: "El fútbol me quitó el drama de la guerra de la cabeza".

Y es que Grobbelaar fue partícipe de la guerra civil que sufrió el actual país de Zimbaue, que tuvo lugar en la década de 1970. En ella, se vio en la obligación de matar a guerrilleros mientras militaba en el ejército de Rodesia. Sus palabras al respecto han resultado escalofriantes: "Aún experimento sudores fríos cuando lo recuerdo".

También ha querido mostrar su lado más emotivo, tras vivir y ver en primera persona como muchos de sus amigos y enemigos perdían la vida durante el transcurso de la guerra: "Los recuerdos se han calmado un poco, pero hay momentos en los que estoy con mis amigos de África y les gusta hablar sobre eso. A mí no".

Bruce Grobbelaar. Foto: Twitter (@B_Grobbelaar1)

Su inicio como guardameta en el Liverpool tampoco fue el deseado, ya que estuvo a punto de arruinar su primera ocasión de impresionar a Bob Paisley, técnico del club inglés: "Él y Tom Saunders vinieron a ver el partido ante el York, pero yo no lo sabía". La anécdota no se iba a quedar ahí: "Estaba lloviendo así que salí a calentar con un paraguas. Fue ahí cuando vi al presidente negar con la cabeza y me dijo que habían venido a verme. Al final todo acabó bien y acabé firmando con ellos".

De esta manera, Bruce Grobbelaar terminó disputando trece campañas en las filas del conjunto de Anfield, donde pudo levantar una Copa de Europa. Es sin duda el episodio más feliz que recuerda de su carrera, aunque también en la entrevista manifestó momentos turbios de ese partido: "Recuerdo salir al terreno de juego y sacar dos cuchillos que habían quedado enterrados en el césped: aficionados de la Juventus los habían arrojado al campo y ahora estaban atrapados en medio de la grada".