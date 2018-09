La España de Luis Enrique convence y recupera a De Gea

El debut de Luis Enrique al frente de la Selección ilusiona, tras llevarse una victoria contra Inglaterra en su estreno en la UEFA Nations League. Los de Southgate se adelantaron en el marcador, pero España le dio la vuelta antes del descanso gracias a los goles de Saúl y Rodrigo. Acabó sufriendo el combinado nacional, pero un salvador De Gea aseguró los tres puntos. [Así vivimos el partido en directo]

Uno de los grandes morbos estaba en el primer once de Luis Enrique como seleccionador. Al final apostó por un equipo con muchas novedades como Saúl, Nacho o Marcos Alonso. Dejó claro que De Gea es su portero dándole la titularidad y arriba sacó a Rodrigo y Aspas junto a Isco, quedándose futbolistas como Asensio o Morata en el banquillo. Un once para dominar el balón, pero con capacidad para crear mucho peligro desde las bandas.

Delante se encontraba Inglaterra, una semifinalista del pasado Mundial para examinar a Luis Enrique en su primer día. Southgate, ídolo en su país tras el milagro de Rusia, confiaba en el mismo esquema y casi los mismos jugadores que en la competición mundialista. Kane, Rashford y Alli se presentaban como los grandes peligros para España.

Rashford pilló por sorpresa a España

La España de Luis Enrique saltó al campo fiel a su estilo. Desde el comienzo buscó el control del balón, mientras que Inglaterra se centró en meter balones largos para que los Rashford, Alli, etc. cazaran alguna. No tardó mucho en salirle bien el plan a los de Southgate. Al contragolpe, Shaw atrapó un pase en carrera por la banda izquierda y desde la frontal puso un balón en profundidad para Rashford, al que no llegó Nacho y que el delantero del Manchester United empujaba a gol. Corría el minuto 11 y la era Luis Enrique empezaba con un gol en contra.

Rashford marca un gol a De Gea con Inglaterra Reuters

Pero el partido, que comenzó muy bonito, se volvería igualar apenas un par de minutos después. España reaccionó. Una buena acción de Carvajal que cede la pelota a Rodrigo; este, desde la línea de fondo, mete un pase atrás que Saúl, de primeras, remata para batir a Pickford. El atlético metía su primer gol con la Selección y presumiendo de titularidad tras no jugar un solo minuto en el pasado Mundial. Vuelta a empezar en Wembley con un partido abierto y muy pero que muy vivo.

España saca partido de la sociedad Thiago - Rodrigo

Inglaterra aguantaba atrás, mientras que España encadenaba posesiones largas, pero con sentido. Sin embargo, el peligro volvería a llegar desde el lado inglés. Kane rozó el 2-1 en una acción a balón parado. Error defensivo de los de Luis Enrique en una falta, el '10' británico se disponía a rematar solo dentro del área y Saúl apareció en el último momento para salvarla. La réplica española llegaría en el minuto 32, pero con más acierto. Una falta botada por Thiago fue aprovechada por su 'primo' Rodrigo que la enganchó en el primer palo para sorpresa de la zaga inglesa. 1-2 y España le había dado la vuelta a la tortilla en media hora.

Rodrigo marca el segundo

El gol no echó atrás a Inglaterra que estuvo a punto de empatar solo dos minutos después con un cabezazo a bocajarro de Rashford, pero apareció De Gea con una mano salvadora para reivindicarse con la Selección. Otro que brilló en los últimos minutos fue un sólido Carvajal que tuvo un susto tras una fuerte entrada de Shaw, que le costó la amarilla. El partido se marchaba al descanso y la España de Luis Enrique se iba al túnel de vestuarios dejando buenas sensaciones en su estreno.

La segunda parte comenzó con un enorme susto. Tras un salto entre Carvajal y Shaw, el inglés cayó a plomo al chocar fortuitamente con el madridista. Un fuerte golpe que mantuvo al lateral tendido en el césped durante seis minutos, hasta que abandonó el campo en camilla. Se reanudó el juego y al poco tiempo una volea de Thiago sobrevoló el larguero de Pickford.

Shaw es retirado en camilla del campo tras un choque con Carvajal Reuters

El partido se quedó frío tras el parón a causa del incidente de Shaw, muy frío en comparación con el arrollador comienzo de partido y, en general, la primera parte. Isco no entraba en juego. Una pieza que debe ser fundamental para Luis Enrique parecía desconectado y el seleccionador sacó a Asensio al campo en lugar de Aspas. El mallorquín tardaría poco en comenzar a asociarse con Isco, que pareció agradecer la entrada de su compañero en el Real Madrid.

De Gea, el portero de Luis Enrique

El segundo en entrar al campo, ya en el minuto 80, sería Sergi Roberto en lugar de Thiago. Apenas unos segundos después de la sustitución, España se salvaría por los pelos del segundo de Rashford. El delantero inglés se plantó en el área, pero su disparo, demasiado centrado, se encontró con un contundente De Gea que firmó su segundo paradón del partido. Minutos después los mismos protagonistas se volvería a ver las caras y otra vez De Gea sacó un pie extraordinario, aunque la jugada estaba invalidada por fuera de juego. Sin duda, el guardameta es el gran reforzado del debut de Luis Enrique en el banquillo.

España acabaría sufriendo en los instantes finales del partido. Nueve minutos de descuento alargarían el sufrimiento español. Inglaterra se echó al ataque en tromba. Solo quedaban tres minutos cuando De Gea, en un salto, perdía el balón entre sus manos por culpa de una falta cometida por Welbeck, quien mandaría el balón al fondo de las mallas. El árbitro lo dio como legal, pero rectificó con la ayuda del linier, ante la indignación de los jugadores británicos. Un susto final que no empaña un debut sólido de la nueva España de Luis Enrique en un desafío cuanto menos complicado.

Inglaterra 1-2 España

Inglaterra: Pickford; Trippier, Maguire, Stones, Gomez, Shaw (Rose, 53'); Henderson (Dier, 64'), Alli, Lingard; Kane y Rashford (Welbeck, 94').

España: De Gea; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcos Alonso (I. Martínez, 87'); Thiago (S. Roberto, 80'), Busquets, Saúl; Rodrigo, Iago Aspas (Asensio, 68') e Isco.

Goles: 1-0, 11' Rashford; 1-1, 13' Saúl; 1-2, 32' Rodrigo.

Árbitro: Danny Makkelie (Holanda). Amonestó a Henderson (18'), Shaw (42'), Stones (66'), Carvajal (83') y Rose (94')

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 1 de UEFA Nations League disputado en Wembley (Londres, Inglaterra).