Tebas, sobre los pitos en la final de Copa: "Tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda"

Javier Tebas, presidente de la Liga, ha vuelto a asegurar que, en el caso de que en la final de Copa del Rey que el próximo 21 de abril se disputa en el Wanda Metropolitano, se pite al himno de España "se debería sancionar o incluso llegar a suspender el partido".

El máximo mandatario de la LFP es favorable a que la legislación cambie para que se penalicen estos pitos, a los que Tebas da por seguros que ocurrirá. "Decir que es previsible que se pitará es un acto de buena voluntad. Se pitará", comentó en una entrevista en el portal web El Debate de Hoy. "Dentro de no mucho tendría que cambiar, tendría que aplicarse el 155 dentro del Wanda Metropolitano", añadió Tebas.

En una extensa conversación, el presidente de la LFP explica que "el Barcelona es un poco víctima de la época de Joan Laporta, en la que se identificó muchísimo con la política y con el independentismo, y ha sido difícil que se pueda salir de allí" y asegura que, por su parte, no dejará que los equipos catalanes compitan en España en caso de independencia: "Siempre hemos defendido que la Ley del Deporte era muy clara en ese aspecto y que no era posible que los equipos catalanes pudiesen jugar fuera de La Liga ni tampoco que nosotros lo admitiéramos"

Javier Tebas, además, analizó los últimos acontecimientos en Cataluña y sobre que haya políticos en la cárcel comentó que "no me ha sorprendido, era lo lógico. Los que nos dedicamos al mundo del derecho sabíamos que no quedaba otra; si uno hace una maldad, tiene que acabar donde tiene que acabar".

El presidente de la LFP, en el cargo desde abril desde 2013, aseguró en la citada entrevista que "era muy difícil estar en Cataluña y expresar tu opinión de sentirte español".