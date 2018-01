Pochettino: "Preferiría trabajar en mi granja antes que entrenar al Barcelona"

"Preferiría trabajar en mi granja en Argentina que ir a trabajar a ciertos lugares". Con esta contundencia contestó Mauricio Pochettino, actual entrenador del Tottenham, cuando se le puso encima de la mesa la posibilidad de dirigir en un futuro al Barcelona. "Yo nunca seré entrenador del Barça", zanjó.

El técnico argentino aseguró que preferiría abandonar la profesión de entrenador antes que entrenar a Barcelona, Arsenal o Rosario Central por los lazos que le unen con Espanyol, Tottenham y Newell's, equipos que lleva en su corazón.

Leyenda del Espanyol, en el que jugó ocho años en dos etapas diferentes y fue su entrenador durante tres temporadas, una de ellas muy exitosa al salvar de forma milagrosa al club catalán, Pochettino es uno de los nombres que más suenan como sustituto de Zinedine Zidane si finalmente el técnico francés abandona el Real Madrid.

"Yo trabajo aquí como si tuviera que estar toda mi vida", comentó Pochettino sobre el Tottenham, aunque añadió que "nunca se sabe lo que puede pasar", dejando abierta esa puerta a un posible fichaje en un futuro por el Real Madrid.

"Hay muchos rumores. Mañana Daniel Levy (presidente del Tottenham) puede tener una mala noche y decidir 'oh, voy a echar a Mauricio', entonces yo me vería estúpido diciendo que no voy a trabajar en uno u otros lugares", comentó el técnico argentino, que tiene a su club en octavos de final de la Champions, ronda a la que accedieron como primeros de grupo tras ganar al Real Madrid en Londres.

"Yo no seré nunca entrenador del Barcelona o del Arsenal porque estoy muy ligado al Espanyol y al Tottenham. He crecido en Newell's y tampoco entrenaré jamás a Rosario Central", dijo Pochettino, que sobre los últimos fichajes millonarios de United y City explicó que "no puedes estar mirando a los que tienes al lado y tienes que creer en tu manera de hacer las cosas para crear tu filosofía y tu proyecto".