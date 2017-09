Mathieu y André Gomes: noche de reencuentros amargos en el José Alvalade

"Si tuviera que celebrar un gol contra el Barça, la celebración sería sobre todo contra Bartomau y Robert (Fernández)". Jeremy Mathieu presume de tener "mucho respeto por los aficionados y mis excompañeros", pero no puede ocultar la rabia que lleva por dentro después de una experiencia plenamente insatisfactoria tanto para él como para el FC Barcelona en la Ciudad Condal. Prácticamente las mismas sensaciones que vive el portugués André Gomes a diario mientras viste la camiseta azulgrana. Quizás esta noche, en el José Alvalade de Lisboa, puedan medir lo acertado de sus decisiones: irse uno, quedarse el otro.

"Me trataron mal". El francés resumió su paso por el Barça en tres palabras y señaló directamente a quien considera su mayor crítico: el diario Sport. "Siempre tenía algo malo que decir sobre mí cuando jugaba. En un partido contra la Juventus llegaron a decir que el problema del equipo era yo. Probablemente soy culpable de una acción concreta, pero después de eso no oí nada sobre Mascherano y Piqué, que podrían haber sido también culpables”, dijo.

Sin embargo, Mathieu, con el retorno a la selección francesa en la cabeza como máximo objetivo, reconoce que "sólo" ha dejado colegas en el Barça, aunque "no amigos". Quizás por eso no le duela tanto reencontrarse con sus antiguos compañeros sobre el césped, y menos aún celebrar goles contra quien sea. Probablemente la única sensación opuesta a las que tendrá André Gomes.

El diario deportivo A Bola dedica su primera página al que es uno de los referentes de la selección portuguesa. Vuelve a casa con el Barça, aunque vuelve al estadio del que siempre ha sido su eterno rival -no en vano, toda su carrera previa a su llegada a España la desarrollo en el Benfica-, lo que no quita que le desee lo mejor a los lisboetas: "Quiero ganar y que el Sporting pase segundo en la Liga de Campeones".

La primera plana del periódico portugués A Bola y André Gomes A Bola

Sus sensaciones son ahora diferentes a las que atravesó durante toda la temporada pasada en Can Barça. "Jugar en el Barcelona no es para todos", reconoce al tiempo que afirma que "en el pasado, tuve momentos en los que me sentí muy mal". Los números no acompañaron y a pesar de que disputó 46 partidos de azulgrana a lo largo de toda la temporada su supuesta capacidad llegadora se quedó en apenas 3 goles. Tampoco han mejorado sus estadísticas esta temporada, en la que apenas ha jugado 24 minutos en los seis partidos de Liga más el debut de Champions frente a la Juventus de Turín.

Dos jugadores diametralmente opuestos unidos por la incompresión del Camp Nou y un rendimiento menor del esperado. Dos jugadores que volverán a verse las caras tras compartir vestuario y que, quizás, en su reencuentro sólo recuerden imágenes amargas. O quizás no.