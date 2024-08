La primera gran etapa de montaña propulsa a Roglic y compromete la ventaja de O'Connor en La Vuelta

Roglic ganó y O'Connor flojeó. Una vez más, y ya van un par de ellas en esta edición, inicia otra Vuelta. Otro giro de guion que este domingo afronta la primera gran etapa de montaña entre Motril y Granada. Tras la salida, prácticamente al nivel del mar, los ciclistasd ascenderán El Purche, de primera categoría y con casi 9 kilómetros al 7,6% y ciertos tramos, finales, al 17%.

Después, Roglic y compañía, afrontarán la doble ascensión a Hazallana, durante poco más de siete kilómetros al 9,1%. La meta, en Granada tras un descenso largo y rápido a capas iguales, será testigo de un día vital para los favoritos en el que Roglic y Mas podrían reducir drásticamente su desventaja con O'Connor.

"La etapa del domingo es muy dura, quizás la más importante de la Vuelta. No será un final en alto, pero los puertos son muy duros, habrá que ser agresivo. Me quiero recuperar del tiempo perdido. Roglic ha sido mejor en esta etapa, veremos el domingo", explicó.

"No he tenido mi mejor día, no sé qué ha pasado paso, son cosas que suceden en una gran Vuelta. Lo importante es que sigo de líder, aunque no quería perder tiempo", señaló en meta el líder La Vuelta que vio reducida en 55 segundos con adelanto respecto a Roglic.

El ciclista esloveno ha reconocido que con los fisioterapeutas y masajistas del equipo están "trabajando mucho en mi cuerpo" para superar definitivamente los problemas físicos que todavía perduran desde que se cayó en el Tour de Francia en la duodécima etapa y que le obligó a retirarse. En este sentido apuntó que seguirá intentando hacerlo "lo mejor que pueda. Cada día corremos a tope, y veremos cómo responde a todas estas exigencias mi cuerpo después de un periodo duro con mi caída. Veremos".

La primera gran jornada de montaña de esta Vuelta compromete la ventaja en la general de O'Connor sobre Roglic y Mas, dos de los mejores escaladores del pelotón. Saben que deben aprovechar cada día para ir arañando segundos a la amplia renta de la que goza el australiano. De Motril a Granada. Ahí se escribirá gran parte del desenlace de La Vuelta.