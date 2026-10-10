Los jóvenes de oro revitalizan al ciclismo español: "Dan esperanzas de que podamos volver a ganar un Mundial"

Cinco medallas en el Mundial. Otras cinco en el Europeo. España dominó el medallero primero en el Campeonato del Mundo de ciclismo y una semana después hizo lo propio en el Campeonato de Europa.

Este éxito sin precedentes ha desatado la euforia en el ciclismo español, con el condicionante de que todas y cada una de estas preseas llegaron en las categorías inferiores. Eso quiere decir que el trabajo de la base está dando sus frutos y que viene una generación de ciclistas que le pueden dar mucha gloria al deporte nacional.

Los metales tienen nombres propios. Benjamín Noval, Héctor Álvarez, Alejandra Neira y Aitor Martínez. Casi todos ellos repitieron en el Mundial y en el Europeo, y eso quiere decir que sus piernas tienen algo especial.

Las 3 centésimas más largas de nuestras vidas… 💥💥 ¡A tope, Benja! 🔥🔥 On board 🎥 @Mitsubishi_ES #EuroRoad26 #TeamESPciclismo🇪🇸 https://t.co/6LY5PgL3OS — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) October 8, 2026

Pese a que los 'mayores' volvieron a fallar y se fueron de vacío, EL ESPAÑOL habla con José Vicioso, el presidente de la Real Federación Española de Ciclismo, para analizar este momento tan dulce del ciclismo español.

Las razones del éxito

En la Real Federación Española de Ciclismo tienen muy claro que el talento hay que cuidarlo y trabajarlo. Por eso, los increíbles resultados de los Europeos y los Mundiales de los dos últimos años no son fruto de la casualidad ni algo que cae del cielo.

A la increíble calidad de ciclistas como Héctor Álvarez, Benjamín Noval o Alejandra Neira hay que sumarle el detallado plan de trabajo que los ciclistas vienen haciendo gracias a la coordinación entre los técnicos de la RFEC y sus respectivos equipos.

Alejandro Valverde y José Vicioso, en la sede del Consejo Superior de Deportes. RFEC

"Se hace un trabajo previo desde el inicio de la temporada en el que se establece quiénes van a liderar a la selección para trabajar con ellos. Hacemos concentraciones, un seguimiento exhaustivo del calendario, todo planificado con sus equipos. Se pretende que el calendario vaya enfocado al objetivo de los Mundiales y no ir así a ciegas", cuenta José Vicioso.

Las concentraciones que se realizan, además, son fundamentales para que exista una buena convivencia entre los corredores y sea mucho más fácil aunar fuerzas para conseguir el mismo objetivo.

Los grandes talentos

Estas últimas semanas han catapultado las carreras de Héctor Álvarez, Benjamín Noval y Alejandra Neira.

Héctor Álvarez salió del Mundial de Montreal con un bronce en la ruta y una plata en la crono. Después, llegó a los Europeos para arrasar y llevarse dos merecidos oros. El ciclista del Lidl-Trek dará el salto al profesionalismo el próximo curso.

"Tiene mucho compromiso con la selección española. Hicimos reuniones previas con Lidl-Trek, con su mánager y sus entrenadores para explicarles las necesidades deportivas nuestras y ver las que tenían ellos. Queríamos encajar el calendario para que sus objetivos no se vieran comprometidos, y por esta planificación durante un año ha llegado tan bien al Mundial y al Europeo", define José Vicioso.

Benjamín Noval celebra su oro en el Europeo de contrarreloj. RFEC

Benjamín Noval ha causado una gran sensación en la categoría junior. Campeón del mundo en ruta y en crono, y campeón de Europa contrarreloj, el asturiano ha deslumbrado hasta el punto de firmar con el equipo Netcompany INEOS para ser profesional el próximo curso con apenas 18 años.

"No hace falta que yo lo descubra. Se siente muy cómodo en la selección española y con Eleuterio Anguita, su seleccionador. Te sorprende su humildad, pero es un ganador nato y lo lleva en el ADN, se ve que en cuanto se pone un dorsal su único objetivo es ganar. Además, como líder se lo transmite a sus compañeros", reflexiona el presidente de la RFEC.

Suponemos que no lo has pensado bien, pero has vuelto a ser noticia en la TV… 🎶🎶 ¡Superestrella, Alejandra Neira! ✨✨✨ #EuroRoad26 #CiclistasIberdrola #TeamESPciclismo🇪🇸 https://t.co/A1Y8FxwUN4 — Real Federación Española de Ciclismo (@RFECiclismo) October 8, 2026

En categoría femenina, el gran nombre es el de Alejandra Neira. Campeona de mundo júnior en ruta primero, campeona de Europa júnior en ruta después. Dos éxitos incontestables para la gallega que le han valido un ascenso al primer equipo de Movistar Team.

"Lo dije hace tiempo y podía parecer un poco atrevido, pero era uno de los oros que veía más garantizados en el Mundial. Su crecimiento ha sido brutal, tiene una capacidad de sufrimiento increíble y necesita mucho refuerzo anímico continuo. Gema Pascual ha hecho un gran trabajo con ella", dice Vicioso sobre la joven ciclista.

Mirando al futuro

José Vicioso arroja una reflexión después de los resultados más brillantes del ciclismo español jamás vistos en las categorías inferiores: "No vincularía estos resultados solo al rendimiento de los corredores, sino al trabajo que hay detrás. En la década anterior hemos tenido grandes ciclistas, pero no hemos tenido ese resultado o esa imagen como selección".

Para el presidente de la Federación, antes se miraba más por el individualismo, mientras que ahora hay un gran sentimiento de pertenencia a un equipo y a un bloque.

Vicioso destaca que, para que estos ciclistas puedan seguir todavía una progresión adecuada a edades tan tempranas, sería muy importante que la Federación pudiera trabajar codo con codo junto a los equipos. Y lo ejemplifica en el caso de Héctor Álvarez.

"La clave es que los equipos World Tour nos dejen compartir su formación, que podamos compaginar el trabajo con ellos, esa es la negociación que me toca hacer a mí ahora. Hay equipos más reticentes y otros que ponen más pegas, pero tengo que convencerles de que es algo positivo", cuenta el mandatario.

Eso sí, no se atreve a afirmar con rotundidad que, pese a la gran cantidad de medallas de oro conseguidas en estos últimos días, haya algún campeón del mundo élite en potencia: "Ganar un Mundial no es sencillo porque hay mucho nivel. Es evidente además que los corredores no focalizan la temporada en el Mundial, sin que es la consecuencia de los resultados que han tenido durante el año".

El papel predominante de España

Gracias a todos estos éxitos en las categorías inferiores, el papel de España vuelve a resurgir en el mapa del ciclismo después de muchos años en un plano mucho más secundario.

"Si analizamos los datos, es verdad que los resultados de categoría júnior y sub23 son esperanzadores porque nunca se habían obtenido tantas medallas en los últimos 15 años. Ahora estamos copando el mejor nivel a nivel mundial", cuenta Vicioso.

Eso sí, le pone algo de cabeza a todo este 'boom': "Nuestra euforia es muy positiva, pero hay que seguir trabajando en ello. El ciclismo español está en muy buena salud y eso creo que ilusiona, que da esperanzas de que en un futuro podamos volver a ganar un Mundial como el de Alejandro".

El único borrón tanto en el Europeo como en el Mundial lo pusieron las categorías élite en masculino y femenino. Ni una sola medalla, y resultados, salvo el quinto puesto de Iván Romeo en la ruta del Campeonato de Europa, muy lejos de los mejores.

Para el presidente de la Federación este debe tiene que ver con la estructura de equipos en nuestro país: "Faltan equipos World Tour en España que puedan dar continuidad al colectivo ciclista que tenemos".

Iván Romeo, en la contrarreloj del Campeonato de Europa. RFEC

"Todos emigran fuera y se acoplan en diferentes equipos, así que son corredores que están muy dispersos. Es complicado tener a muchos de nuestros corredores en equipos fuera de España. Faltan estructuras, y más ahora con la salida de Kern Pharma", relata el presidente.

Hace además referencia a Movistar Team, la única escuadra española en la máxima categoría: "Movistar no los puede albergar a todos, no tiene cabida para todos los que están saliendo".