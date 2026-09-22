Benjamín Noval se cuelga el oro en Montreal y se proclama campeón del mundo júnior de contrarreloj

Parece que el ciclismo español tiene el futuro garantizado. Si ayer Héctor Álvarez se colgó la medalla de bronce en el Mundial sub23 de contrarreloj, este martes Benjamín Noval se proclamó campeón del mundo júnior en esta misma disciplina.

El prometedor ciclista asturiano, hijo del excorredor profesional con el mismo nombre, fue el más rápido en completar los 20,3 kilómetros de la contrarreloj y firmó un sensacional tiempo de 25 minutos y 17 segundos.

Noval fue seis segundos mejor que el belga Vic de Smet, mientras que el tercer escalón del podio fue para el danés Malthe Risbjerg. Raúl López, el otro español en la prueba, terminó siendo vigésimo a 1:12 de su compatriota.

🥇 BENJAMÍN NOVAL ES CAMPEÓN DEL MUNDO



El español se ha llevado el ORO en la contrarreloj junior masculina.



📺 Síguelo EN DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay https://t.co/56x6E4ZqRZ pic.twitter.com/ZKkn64XOeH — Teledeporte (@teledeporte) September 22, 2026

Con apenas 17 años, Benjamín Noval es uno de los talentos más prometedores que tiene el ciclismo español. Nacido en Pola de Laviana y formado en la MMR Academy, su espectacular progresión en las categorías inferiores ha hecho que un equipo World Team tan potente como el Netcompany Ineos haya decidido ficharlo para la temporada que viene.

El asturiano se ha convertido en los dos últimos años en una de las perlas más cotizadas de panorama júnior. Noval ha destacado prácticamente en todas y cada una de las carreras que ha disputado desde entonces, siempre con actuaciones destacadas, algunas de ellas muy por encima del resto de los ciclistas de su edad.

Ya el año pasado se proclamó campeón de España júnior tanto en la ruta como en la contrarreloj. Fue undécimo en el Mundial de Ruanda en la prueba júnior de contrarreloj.

¡BENJAMÍN NOVAL SE COLOCA PRIMERO!



🚴♀️ Con un tiempo de 25:17 el español nos hace soñar con las medallas.



📺 Sigue la contrarreloj junior masculina del Mundial de ciclismo EN DIRECTO en Teledeporte y @rtveplay

https://t.co/fHD5dZbWOT pic.twitter.com/IgNsrBVS3T — Teledeporte (@teledeporte) September 22, 2026

En una temporada en la que ha vuelto a arrasar en los Nacionales tanto en la ruta como en la contrarreloj, ha dado un paso al frente al proclamarse campeón del mundo júnior en la crono.

No sería descabellado, además, pensar en una segunda medalla para él en estos Mundiales de Montreal. Este próximo jueves se celebrará la prueba júnior en ruta y allí partirá también como uno de los grandes favoritos.

"Era un objetivo desde el principio de la temporada. Para la crono no tenía tan claro que tenía estas posibilidades, pero aún no me lo creo y lo estoy asimilando todavía. Es un día increíble. Llevamos trabajando toda la temporada y después del año pasado creo que había que conseguirlo, y al final fue posible", comentó tras colgarse el oro.