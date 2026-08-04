La Vuelta entra en otra dimensión: Tadej Pogacar cambia las reglas del juego en busca del palmarés perfecto

Y al fin se confirmó. La margarita se deshojó del todo y el ciclismo sonríe. Especialmente el español, sobre todo los aficionados que dudaban de si acercarse a las cunetas este verano para ver en directo el paso de La Vuelta.

Tadej Pogacar estará en la última grande de la temporada. La Vuelta a España disfrutará del mejor ciclista del momento, de uno de los deportistas más reconocidos de los últimos años.

Desde que el anuncio se hizo oficial y el UAE Team publicó su alineación para la ronda española La Vuelta entró inmediatamente en una nueva dimensión. Deportiva, social y hasta económicamente. Tadej todo lo cambia y su mera presencia va variando las reglas del juego casi a su antojo.

El ciclista Tadej Pogacar. Europa Press

Pogacar lo transforma todo

Llevaba años suspirando La Vuelta por el regreso de Tadej Pogacar. Se puede decir en cierto modo que la carrera española alumbró la carrera del mejor ciclista del momento -y quizás de todos los tiempos- allá por 2019, pero desde entonces el esloveno había hecho malabares con el calendario.

Este año las campanas sonaron más fuerte que nunca y los rumores se confirmaron. Estaba claro que algún año tenía que volver 'Pogi' a La Vuelta, y ha decidido no dilatar más su irremediable decisión.

Unipublic, la organizadora de La Vuelta, por supuesto recibió de buen agrado la noticia. Es el mejor bombazo que podrían experimentar a poco menos de 20 días para que todo dé comienzo en Mónaco, precisamente allá donde Pogacar reside.

Para la marca de la carrera todo son buenas noticias con la participación del doble campeón del mundo. Todo serán beneficios adicionales en muchísimos planos diferentes que sólo aportar dar Tadej.

El primer incentivo es, por supuesto, el deportivo. Poder ver a Pogacar haciendo historia y completando la triple corona -Giro, Tour y Vuelta- es algo que vende por sí solo. El esloveno aporta espectáculo, otra manera diferente y muy divertida de entender el ciclismo, así que los aficionados ya se frotan las manos.

Su participación se suma, por cierto, a otros nombres de primerísimo nivel como los de Wout van Aert, Mads Pedersen, Primoz Roglic o Enric Mas que conformarán un cartel de auténtico lujo.

A nivel mediático este supone un gran impulso para La Vuelta. Si ya de por sí esta es una de las carreras más seguidas e importantes del calendario, con un gran arraigo entre la afición española, el hecho de poder contar con Tadej Pogacar lo cambia todo.

Habrá muchos más medios de comunicación acreditados, los paisajes españoles llegarán a muchos más rincones del mundo y la marca de La Vuelta se consagrará un poco más si cabe. Más aparición en la televisión, la radio, las redes sociales...

Aumentará además el impacto económico que La Vuelta genera por los lugares en los que pasa. La caravana que moverá la carrera será más importante por la mera presencia de Pogacar y a buen seguro que el número de aficionados que verán la carrera en directo también será más grande para poder ver al campeón del mundo de cerca.

El reto deportivo

Con La Vuelta disfrutando en otra dimensión, el reto deportivo es para Tadej Pogacar. Parece que el Tour de Francia le supo a poco, así que quiere completar la triple corona -Giro, Tour y Vuelta- este mismo año.

A sus 27 años está en el mejor momento de su carrera deportiva y parece que la elección es perfecta. El cartel de nombres es grande, pero no aparecen rivales a su nivel actual para poder pelear por una clasificación general, así que con mayor claridad que en el Tour, la pregunta es cuándo y cuánto ganará Pogacar en La Vuelta.

La carrera española es de lo poco que le queda por tachar en su palmarés al esloveno, y parece que el desgaste del Tour no ha sido tan extremo, por lo que llegará con cierta frescura a España.

Tadej Pogacar celebra su victoria en Andorra en La Vuelta 2019. EFE

Si se adjudica el título, pasaría a entrar en el selecto club de ciclistas que han ganado las tres grandes vueltas por etapas, justo el mismo año en el que igualó a Indurain, Hinault, Anquetil y Merckx con su quinto Tour de Francia.

El recorrido le ofrece múltiples opciones de exhibirse a lo grande y de, por supuesto, superar las tres victorias de etapa y el tercer puesto en la general que firmó en 2019 cuando era apenas un chaval que comenzaba en el profesionalismo.

La Vuelta sale desde Mónaco, desde su casa, el guiño definitivo que falta por parte de la organización para echarle el anzuelo al corredor de UAE Team, que además irá acompañado de un equipazo.

Lo más probable es que el próximo 13 de septiembre La Vuelta tenga un nuevo ganador y que Pogacar tache una de sus últimas tareas pendientes. A partir de ahí, tan sólo le faltaría ganar la París-Roubaix para firmar un palmarés prácticamente perfecto y en el que quedarían registrados todos los grandes títulos.

La Vuelta espera a Pogacar, y Tadej quiere cerrar el círculo en el podio de Granada. La mezcla es perfecta y el próximo 22 de agosto arrancará este nuevo capítulo de la historia.