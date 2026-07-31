Primoz Roglic, atropellado por un coche en un entrenamiento mientras preparaba La Vuelta

Primoz Roglic, con las consecuencias de su atropello. .

Primoz Roglic fue atropellado hace unos días por un coche mientras realizaba uno de sus habituales entrenamientos. Así lo confesó el propio ciclista en sus redes sociales a través de un mensaje acompañado de unas impactantes imágenes.

El esloveno enseñó la parte posterior de su pierna derecha completamente cubierta por un hematoma, fruto del fuerte golpe que recibió por parte del vehículo en el momento del atropello.

"Hace unos días me atropelló un coche... Por desgracia, no voy a participar en San Sebastián ni en Burgos... No es la mejor situación, pero así es la vida, ¿no?", comentó el ciclista del equipo Red Bull-BORA.

Primoz Roglic, en el Giro de Italia EFE

La Vuelta en el horizonte

Este atropello frena pero no impide el gran objetivo de Primoz Roglic para el tramo final de la temporada, La Vuelta. El esloveno se había marcado la ronda española como principal meta para intentar conseguir el quinto título y quedar así en solitario como el ciclista con más victorias en la prestigiosa carrera nacional.

La hoja de ruta, eso sí, se modifica antes de la gran cita. Roglic tenía pensado competir en la Clásica de San Sebastián este sábado y posteriormente hacerlo en la Vuelta a Burgos la semana que viene.

De hecho, era uno de los grandes candidatos al triunfo en la carrera burgalesa, pero finalmente la prueba sufrirá una gran ausencia.

"Ahora todo está listo para La Vuelta. ¡Seguimos trabajando y esperamos que las cosas cambien para mejor!", cerró Primoz Roglic en su comunicado, dejando al menos una buena noticia.

Para Roglic, La Vuelta supone una gran tabla de salvación esta temporada. A sus 36 años y en el tramo final de su carrera deportiva, el esloveno está falto de buenos resultados. De hecho, se rumorea con la salida de Red Bull-BORA de cara a la próxima temporada.

El cuatro veces campeón de La Vuelta viene de proclamarse recientemente campeón de Eslovenia contrarreloj, pero es el único triunfo que ha logrado en este 2026.

Ahora, a partir de este mes de agosto se reencontrará con su carrera fetiche, donde más ha brillado como ciclista. La Vuelta arranca el 22 de agosto en Mónaco y Roglic espera poder llegar a punto para optar al triunfo final.