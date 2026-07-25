20 puntos de sutura en la cara tras estrellarse contra un coche: la factura del terrible accidente de Einer Rubio en el Tour

20 puntos de sutura y la cara destrozada. Einer Rubio, el ciclista de Movistar Team, vivió uno de los días más desagradables de su carrera deportiva en la subida a Alpe D'Huez.

El corredor colombiano sufrió un grave accidente en plena ascensión al mítico puerto del Tour de Francia y tuvo que abandonar la carrera a falta de dos días para llegar a París.

En la última subida a Alpe D'Huez el pequeño escalador se estrelló contra el coche principal de UAE Team. Rubio colisionó con la luna trasera del vehículo de forma muy violenta en un accidente espeluznante.

Me parece ver que hay una persona tirada en el suelo y que por eso el coche de UAE tiene que frenar en seco.



Einer Rubio llega lanzado y se come una piña brutal. Poco le ha pasado para lo que podía haber sido. 😢 #TDF2026 pic.twitter.com/8pxvMGtcVB — Alberto Marcos Gallego (@albermg) July 24, 2026

El desencadenante de este accidente, que pudo tener consecuencias incluso peores para el ciclista, fue la aglomeración de gente en esta ascensión a Alpe D'Huez.

Un aficionado fue empujado por otros espectadores hacia la carretera, y eso hizo que el coche de UAE Team, que perseguía a Tadej Pogacar mientras el esloveno iba en busca de la victoria, tuviera que frenar de manera drástica para evitar el atropello de este hincha.

Einer Rubio, que marchaba detrás del coche ascendiendo a toda velocidad, no se esperaba este frenazo del vehículo que llevaba delante.

The crash of 🇨🇴 Einer Rubio from another angle...



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Así, sin margen ninguno para reaccionar ni poder maniobrar, el sudamericano se encontró de repente con el coche completamente parado y terminó estrellándose contra él.

Einer Rubio hundió su cara en la luna trasera de una manera muy violenta, y enseguida se quedó sentado en el suelo ante el impacto. La cara completamente ensangrentada no adivinaba nada bueno.

20 puntos de sutura

El equipo Movistar Team informó a última hora de la tarde de las consecuencias de este accidente para su corredor.

20 puntos de sutura en la cara tuvo que recibir el escalador, que viene de hacer el Giro de Italia y quería también estar en La Vuelta, para abandonar la carrera a escasos dos días de llegar a París.

"Einer Rubio ha recibido alrededor de 20 puntos de sutura en la cara tras el accidente que ha sufrido durante la ascensión a Alpe d'Huez. El colombiano va a ser trasladado a un hospital de Grenoble, donde se le realizarán nuevas pruebas para determinar el alcance de las lesiones", comunicó Movistar Team.

La estructura navarra también informó de que el ciclista recibió el alta por la noche y pudo abandonar el hospital.

Se trata del segundo abandono de Movistar Team en el Tour de Francia. El primero fue el de Cian Uijtdebroeks, que llegó enfermo a la carrera y tuvo que decir adiós en la sexta etapa.