Jasper Philipsen se quita la espina clavada y aprovecha la última oportunidad para los sprinters en el Tour de Francia

El ciclista belga logró su ansiada victoria después de tantos varapalos durante los primeros días de competición.

Por fin llegó. Jasper Philipsen ya tiene su victoria de rigor en el Tour de Francia. Un triunfo liberador que le hará quitarse de encima todas las malas vibraciones después de tantas decepciones en esta edición.

El corredor belga aprovechó la última oportunidad para los hombres rápidos y fue quien remató una fuga en la que, no obstante, estaban sus grandes rivales como Kooij o Pedersen.

Fue el más rápido Philipsen. Esta vez, en el grupo reducido, sí que aprovechó el lanzamiento perfecto que le volvió a hacer Mathieu Van der Poel para imponerse con muchísima claridad y lograr su undécima victoria en la carrera francesa.

MVDP + PHILIPSEN = 𝐌𝐀𝐒𝐓𝐄𝐑𝐂𝐋𝐀𝐒𝐒 🔥



En un ETAPÓN con mucho sabor a clásica, Jasper Philipsen se lleva la victoria con la ayuda de un apoteósico Mathieu van der Poel y da un gran paso adelante en la pelea por el maillot verde#TDF2026 | #LaCasaDelCiclismo pic.twitter.com/UfRRMPQ0qy — Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 22, 2026

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