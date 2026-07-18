Pogacar afianza el liderato del Tour tras conquistar en solitario su cuarta etapa y volver a distanciar a Vingegaard

El esloveno atacó a falta de algo más de un kilómetro del ascenso al Col du Haag, el último de la jornada, y distanció en 38 segundos a Isaac del Toro.

Tadej Pogacar firmó su cuarta victoria en esta edición del Tour de Francia, al imponerse en la etapa de Le Markstein, donde ya ganó hace tres años, lo que le permite sumar 25 triunfos en la ronda gala y afianzar el liderato de la carrera.

Con este triunfo, el ciclista del UAE, camino de conquistar su quinto Tour, empata a 25 triunfos con el francés André Leducq y ya solo tiene por delante a tres hombres, Bernard Hinault, Eddy Merckx y Mark Cavendish.

El esloveno atacó a falta de algo más de un kilómetro del ascenso al Col du Haag, el último de la jornada, y distanció en la meta en 38 segundos a su compañero mexicano Isaac del Toro y al francés Paul Seixas, en 44 al danés Jonas Vingegaard y en 48 al belga Remco Evenepoel.

El español Juan Ayuso fue sexto a 50 segundos, el mismo tiempo que el alemán Florian Lipowitz, tercero de la pasada edición, y a 1.18 entró el ecuatoriano Richard Carapaz, gran animador de la escapada de la jornada.

Pogacar afianza su liderato y afronta la última semana con una renta de 4.30 sobre Vingegaard y de 5.04 con Evenepoel, que mantiene el tercer puesto en la general.

Seixas, de 19 años, ocupa ahora la cuarta posición, a 5.19 y arrebata el maillot blanco de mejor joven a Ayuso, que está tres segundos por detrás. El británico Tom Pidcock, que la víspera había alcanzado la cuarta plaza, no pudo aguantar el ritmo de los mejores en el último puerto y cayó al noveno de la general a 7.59.

Lipowitz es sexto a 5.44 del liderato, Del Toro asciende a la séptima posición a 5.44 y el danés Mattias Skjelmose, compañero en el equipo Lidl de Ayuso, es octavo a 7.35.