Tim Merlier no da tregua en los sprints del Tour de Francia y se lleva su tercera victoria en una llegada accidentada

El belga completó su particular triplete en una de las últimas oportunidades para los sprinters. Gaviria se cayó y seguramente tendrá que abandonar.

No hay quien pare a Tim Merlier en los sprints del Tour de Francia. El ciclista belga se ha convertido en el gran dominador de esta disciplina en la presente edición y este jueves se llevó su tercer triunfo en la línea de meta de Chalon-sur-Saône.

El corredor de Soudal-Quick Step fue el más veloz en una accidentada llegada que, seguramente, se llevará consigo a Fernando Gaviria. El corredor colombiano de Caja Rural, la gran baza del conjunto español, sufrió una dura caída en la recta de meta que desencadenó una montonera con varios implicados.

Aquello no desconcertó a los grandes favoritos. De nuevo Van der Poel hizo el lanzamiento perfecto para Jasper Philipsen, pero al belga le faltaron piernas. No pudo sacar provecho y Merlier le adelantó con una moto para hundirle la moral a su compatriota un poco más si cabe.

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