El noruego Waerenskjold sorprende en el caótico sprint de Nevers y se estrena en el Tour de Francia

El ciclista del Uno-X aprovechó el desconcierto y la mala colocación del favorito Tim Merlier para dar la campanada.

Desconcierto generalizado y sorpresa. Así terminó la undécima etapa del Tour de Francia con el sprint final en Nevers. Se impuso Soren Waerenskjold, un noruego que en su cuarta ronda gala consiguió estrenar su palmarés de victorias. Para poner en perspectiva lo que le cuesta a los mortales.

El corredor del equipo Uno-X ganó de una manera peculiar. En la recta final cogió la estela del lanzador del Decathlon, aventajó en unos metros al pelotón y dejó con un palmo de narices al resto de favoritos, a Jasper Philipsen el primero.

El día fue negro para Tim Merlier. Favorito a conseguir su tercer triunfo de etapa, ni siquiera apareció entre los primeros y terminó en una discreta decimoquinta posición. Fernando Gaviria, por su parte, logró un meritorio noveno puesto para Caja Rural.

⚡️ ¡El sprint ETERNO de Søren Wærenskjold le da una inesperada victoria en Nevers!



El noruego de UNO X arrancó a 400 metros y sorprendió a los favoritos como Philipsen o Kooij.



🚴♂️ Victoria, además, en la etapa más rápida de la historia del #TourRTVE15j con 50,9 km/h de media. pic.twitter.com/3HwU9ZDtlq — Teledeporte (@teledeporte) July 15, 2026

Una llegada desorganizada

El día después de la última exhibición de Pogacar. El Tour vivía una jornada mucho más tranquila camino de Nevers. Un día destinado al sprint, quizás de nuevo a la lucha entre Merlier y Philipsen, pero hubo algunos giros de guion imprevistos.

Empezando por que el pelotón tuvo que ponerse las pilas en el tramo final seriamente para tirar abajo la escapada.

Esta vez fueron cuatro valientes los que lo intentaron. Un número decente, al menos, para tratar de darle algo más de emoción a la jornada y meter en problemas al gran grupo.

Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard hablan antes de la etapa 11 del Tour de Francia. REUTERS

Más aún si entre este póquer de aventureros estaba Julian Alaphilippe. Sin embargo, el francés ya no está para este tipo de juergas, lamentablemente.

Junto al ciclista del Tudor se marcharon Le Berre (TotalEnergies), Anthon Charmig (Uno-X) y Nelson Oliveira (Movistar Team). El portugués, veterano curtido en mil batallas, no se cansa.

La sorpresa llegó cuando Alaphilippe se descolgó de este grupo. Así, sin aviso previo, como si sus piernas no fueran suficientes para estar a la altura de sus compañeros de fuga.

El pelotón, en la undécima etapa del Tour de Francia. REUTERS

El pelotón, donde equipos como Alpecin trabajaron intermitentemente, vio que los kilómetros comenzaban a escasear y que la ventaja de los fugados seguía por encima del minuto.

Ahí hubo consenso y Alpecin, PicNic o Soudal se entendieron por el bien común. La fuga murió ya dentro de los últimos diez kilómetros y se preparó el sprint.

O al menos se intentó, porque la llegada no fue nada canónica. Corredores sueltos, 'trenos' que no aparecían y desconcierto general.

Soren Waerenskjold celebra su victoria en el Tour. REUTERS

Con Merlier muy atrás y descolgado de la victoria, Waerenskjold encontró una puerta abierta junto a las vallas para tomar la delantera. Aprovechó la estela del lanzador del Decathlon y cogió unos metros de ventaja. De manera agónica, mantuvo su primera posición justo hasta la línea de meta para celebrar su primera victoria en el Tour de Francia.

Kooij llegó metiendo rueda, lo mismo que Jasper Philipsen, que quita otra hoja más de la margarita de los sprints y sigue sin su victoria de etapa.