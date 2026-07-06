Tadej Pogacar 'se pide' la tercera etapa del Tour de Francia y le quita el amarillo a Vingegaard

El esloveno, después de regalarle ayer la victoria a su compañero Del Toro, se llevó el triunfo en Les Angles.

La de ayer se la regaló a Isaac Del Toro, la de hoy era para él. Tadej Pogacar sigue jugando a lo que quiere en el Tour de Francia y se pidió la tercera etapa con final en Les Angles.

El primer final en alto de esta edición, una subida de tercera categoría, nada del otro mundo para los profesionales, fue para Pogacar. Se trató de un pancartazo al fin y al cabo, nada que permita extraer demasiadas conclusiones, pero el esloveno vuelve a demostrar que está ahí desde el primer día y que es más explosivo que nadie.

No parecía el día más indicado para los hombres de la general. El perfil invitaba a una fuga a pegarse el gustazo hoy de triunfar, pero en UAE no entienden de dejar pasar oportunidades y fueron a por ello. Pogacar además le arrebata el maillot amarillo a Jonas Vingegaard.

🌈 Hoy le tocaba a él. Como juegan a lo que quieren, Pogacar se pidió la etapa de hoy en el #TDF2026.



No hay nadie que le gane a explosividad, eso es así. 💥



Pero tampoco nos precipitemos porque solo llevamos dos pancartazos.pic.twitter.com/1htMYeJcwl — Alberto Marcos Gallego (@albermg) July 6, 2026

Volando desde el inicio

Fue un día muy exigente. Hubo una pelea impresionante durante muchos kilómetros para formar la escapada buena del día. Todos querían estar, las fuerzas todavía están pletóricas y eso se notó.

Sin embargo, tuvo que pasar mucho tiempo para que el pelotón diera el visto bueno a la fuga. Se fueron casi dos decenas de corredores por delante que, poco a poco, se quedaron en seis elegidos. Alex Baudin, Nicolas Prodhomme, Vlad Van Mechelen, George Bennet, Matteo Vercher y el español Raúl García Pierna.

Él planteó una gran batalla y, de hecho, estuvo durante unos cuantos kilómetros en solitario dándole presencia a Movistar Team que veía muy pronto sufrir a Uijtdebroeks. Sin embargo, su aventura no fue mucho más allá.

🚴Se acaba la aventura de @Alexbaudin73 en la etapa 3 del #TourRTVE6j tras ser neutralizado por un pelotón que acelera para disputarse la victoria de etapa.



🏁11,2 kilómetros para el final en Les Angles



📺DIRECTO en @La1_tve y @rtveplay



🎙️Carlos de Andrés y @pedrodelgadoweb… pic.twitter.com/RfMlQVxkG2 — Teledeporte (@teledeporte) July 6, 2026

El pelotón, con UAE Team al frente, se puso manos a la obra. Habían decidido que la victoria iba a ser para ellos, que Tadej Pogacar quería estrenar su casillero en esta edición. Lo lamentaron Baudin y Prodhomme, los dos últimos supervivientes de la escapada.

Quedaba la ascensión final a Les Angles. Nada que impresionara a los favoritos, pero sí un terreno perfecto para sacar a relucir toda la explosividad de Pogacar. Era el gran favorito y no falló.

Tadej Pogacar, de amarillo. REUTERS

Aunque Kuss quiso bajar el ritmo en el tramo final, cuando Del Toro tomó la cabeza todos sabían lo que iba a pasar. En efecto, Pogacar arrancó, distanció a un Vingegaard que se quedó mirando hacia atrás, y se adjudicó su primer triunfo en el Tour de Francia.

Bonificaciones y unos pequeños segundos. Eso fue lo que rascó en este final pancartero. Lo suficiente para quitarle el maillot de líder a Jonas Vingegaard y vestirse por primera vez de amarillo.