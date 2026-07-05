Tour de Francia 2026 hoy, en directo | Última hora de la etapa 2, el recorrido de Tarragona a Barcelona y la victoria de Isaac del Toro

Tarragona ha acogido la salida de la etapa 2 reuniendo a miles de aficionados para acompañar al pelotón rumbo a Barcelona.

Ha sido una jornada con múltiples alicientes con el estreno del maillot amarillo de Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general tras la primera etapa, pero que ha visto la victoria del UAE Team Emirates XRG de Isaac del Toro y Tadej Pogačar.

🔴 ¿Cómo ha quedado la clasificación de la Etapa 2 del Tour de Francia?

Los ciclistas ya han cruzado la línea de meta en el Estadio Olímpico de Barcelona. El desenlace ha dejado un Top 5 que refleja la batalla vivida en la Ciudad Condal:

1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG)

2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG)

3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)

4. Jones Vingegaard (Team Visna | Lease a Bike)

5. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)