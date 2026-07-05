Tour de Francia 2026 hoy, en directo | Última hora de la etapa 2, el recorrido de Tarragona a Barcelona y la victoria de Isaac del Toro
El Tour de Francia ha afrontado su etapa 2 con una jornada de 168,5 km desde Tarragona al Estadio Olímpico de Barcelona que ha coronado a Isaac del Toro como ganador.
La estrategia del UAE Team Emirates XRG ha logrado aupar a Pogačar, Del Toro y Ayuso al Top 5 provisional, aunque Vingegaard conserva su lugar en la cima.
Tarragona ha acogido la salida de la etapa 2 reuniendo a miles de aficionados para acompañar al pelotón rumbo a Barcelona.
Ha sido una jornada con múltiples alicientes con el estreno del maillot amarillo de Jonas Vingegaard, líder de la clasificación general tras la primera etapa, pero que ha visto la victoria del UAE Team Emirates XRG de Isaac del Toro y Tadej Pogačar.
🔴 ¿Cómo ha quedado la clasificación de la Etapa 2 del Tour de Francia?
Los ciclistas ya han cruzado la línea de meta en el Estadio Olímpico de Barcelona. El desenlace ha dejado un Top 5 que refleja la batalla vivida en la Ciudad Condal:
1. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG)
2. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG)
3. Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe)
4. Jones Vingegaard (Team Visna | Lease a Bike)
5. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek)
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Mañana llegan los Pirineos! El primer test de alta montaña en la Etapa 3
Tras el vibrante espectáculo vivido en Barcelona, el Tour de Francia se despedirá del territorio nacional por todo lo alto. La Etapa 3 se disputará este lunes 6 de julio, uniendo la localidad catalana de Granollers con la estación pirenaica de Les Angles, completando un exigente trazado de 195,9 kilómetros.
Será el primer gran examen de montaña de esta edición, con un desnivel positivo acumulado de 3.850 metros que obligará a los ciclistas a destapar sus cartas en la frontera franco-española.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Vingegaard resiste y retiene el maillot amarillo!
¡Hay carrera y hay líder! A pesar del monumental festival del UAE Team Emirates XRG en las rampas de Montjuïc, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) ha tirado de casta y sangre fría para aferrarse con éxito al liderato de la clasificación general y mantener el preciado maillot amarillo tras esta segunda jornada.
La nueva clasificación general tras el paso por Barcelona queda de la siguiente manera:
- Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike)
- Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) a 6''
- Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 15''
- Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) a 16''
- Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) a 19''
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | Isaac del Toro conquista Barcelona en un doblete magistral del UAE
El joven prodigio mexicano Isaac del Toro se ha proclamado vencedor de la etapa 2 del Tour de Francia 2026 tras una exhibición portentosa en el circuito de Montjuïc.
En un desenlace repleto de compañerismo, su líder de filas, Tadej Pogačar, cruzó la línea de meta en segunda posición, cediéndole la victoria de etapa a su compañero en agradecimiento al colosal trabajo en equipo realizado durante toda la jornada.
Las estrategias de equipo del UAE Team Emirates XRG han rozado la perfección absoluta en el asfalto de Barcelona.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Último kilómetro! Skjelmose es cazado en el suspiro final
¡Drama Absoluto a las puertas de la gloria! La carrera entra de lleno en el último kilómetro de esta agónica etapa y las ilusiones del danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) se han desmoronado por completo.
El ciclista nórdico, que había lanzado un valiente ataque en el descenso técnico de Montjuïc, ha sido neutralizado por el grupo de favoritos a escasos metros de la pancarta de meta.
Las estrategias de equipo se diluyen en este punto: ya no hay gregarios, solo queda la pura fuerza bruta.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Yates al mando y Van der Poel se rinde! Menos de un kilómetro para coronar
¡El UAE vuelve a golpear en el momento más crítico! En las rampas más duras del castillo de Montjuïc, el británico Adam Yates ha tomado el mando de la carrera imponiendo un cambio de ritmo brutal que ha terminado por descolgar definitivamente al campeón neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech).
Resta menos de un kilómetro para coronar la cima y las estrategias de equipo del UAE Team Emirates XRG vuelven a funcionar a la perfección. Yates prepara el terreno y limpia el grupo para el demarraje inminente de Tadej Pogačar, mientras los rivales directos de la clasificación general sufren al límite para no perder su rueda.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Zafarrancho en el Visma! Benoot revienta el grupo y Jorgenson claudica
Arrancan las rampas definitivas de Montjuïc y el equipo Team Visma | Lease a Bike ha pasado al ataque con todo. El belga Tiesj Benoot se ha puesto al frente del grupo de favoritos imprimiendo un ritmo demoledor y destructivo desde la primera curva.
La gran sorpresa y drama de este ataque brutal ha sido el desfallecimiento inmediato de su propio compañero, el estadounidense Matteo Jorgenson, quien se ha quedado completamente descolgado.
Las estrategias de equipo de la escuadra neerlandesa saltan por los aires en plena subida, dejando al líder Jonas Vingegaard obligado a responder en primera persona ante los ataques inminentes por la clasificación general.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡A tumba abierta! El Uno-X desafía al UAE a falta de 5 km
Al entrar en los últimos 5 kilómetros para la línea de meta, el tren del UAE Team Emirates XRG ha cedido la primera posición tras la monumental paliza de McNulty. Con una valentía tremenda, la escuadra noruega Uno-X Mobility ha tomado las riendas del selecto grupo de favoritos, imponiendo un ritmo salvaje para posicionar a sus hombres.
La tensión es insoportable en el asfalto de Barcelona: la definitiva y explosiva ascensión al castillo de Montjuïc comienza en menos de un kilómetro. Las estrategias de equipo se queman en este preciso instante y los grandes capos de la clasificación general afilan los cuchillos para lanzar el ataque que decidirá la etapa.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Últimos 10 kilómetros! Exhibición antológica de McNulty
¡La carrera entra en su zona de máxima tensión! Entramos de lleno en los últimos 10 kilómetros para la línea de meta en Barcelona y el protagonismo absoluto sigue teniendo un nombre propio.
El estadounidense Brandon McNulty se está destapando con una exhibición de fuerza descomunal, liderando y marcando un ritmo asfixiante en cabeza de carrera de manera ininterrumpida desde hace 20 kilómetros.
Este esfuerzo titánico del corredor del UAE Team Emirates XRG está madurando las piernas de todos los rivales y protegiendo a su líder Tadej Pogačar. Las estrategias de equipo de la escuadra emiratí están saliendo a la perfección justo antes de encarar las rampas definitivas de Montjuïc, donde se decidirá el triunfo de etapa y se agitará la clasificación general.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Última vuelta! Solo quedan los elegidos en Montjuïc
¡Momento de la verdad en Barcelona! El pelotón cruza la línea de meta para afrontar la última vuelta del circuito urbano, a poco más de 12 kilómetros para el final.
El estadounidense Brandon McNulty está firmando una exhibición antológica y se mantiene incombustible en primera posición, estirando el grupo de favoritos hasta el límite absoluto.
A su estela resiste una selecta nómina con los máximos aspirantes a la clasificación general: Matteo Jorgenson, Jonas Vingegaard, Adam Yates, Isaac del Toro, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel, Florian Lipowitz, Mathias Vacek y Juan Ayuso. Las estrategias de equipo entran en su fase crítica antes del asalto definitivo al castillo de Montjuïc.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¿Cómo es el recorrido de hoy?
La etapa de hoy, de 182 kilómetros entre Mataró y Barcelona, presenta un perfil rompepiernas ideal para clasicómanos. Tras una primera mitad llana y el paso de media montaña por la Côte de Begues (2ª categoría), el juez de la paz será el circuito urbano final en la capital catalana.
Los corredores darán tres vueltas a un bucle de 12,2 km que incluye la explosiva subida al Castell de Montjuïc (1,6 km al 9,3%). La última cima se corona a solo 2,5 km de meta, prometiendo un desenlace eléctrico para la clasificación general.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | De Lie y Veistroffer luchan contra el crono
La otra cara del Tour de Francia se vive en la parte trasera de la carrera. El velocista belga Arnaud De Lie (Lotto Dstny) y Baptiste Veistroffer han cruzado la línea de meta para iniciar las últimas dos vueltas del circuito con un retraso masivo de 8 minutos respecto al grupo de cabeza comandado por el UAE.
Justo cuando los favoritos se disponen a afrontar el segundo ascenso definitivo a Montjuïc, este dúo inicia su particular calvario urbano en Barcelona. Para ellos, las estrategias de equipo ya no buscan la victoria, sino la pura supervivencia deportiva.
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Exhibición emiratí! El UAE monopoliza la cabeza a falta de 20 km
¡Golpe de autoridad absoluto sobre el asfalto de Barcelona! Al entrar en los últimos 20 kilómetros de la etapa, el tren del UAE Team Emirates XRG ha tomado el control total y exclusivo de la carrera colocando a cuatro de sus hombres al frente del selecto grupo de elegidos.
El orden de marcha es demoledor y muestra a las claras sus estrategias de equipo: el incombustible Brandon McNulty sigue vaciándose en primera posición, seguido por Adam Yates, el líder indiscutible Tadej Pogačar y, para sorpresa de todos tras su avería inicial, el joven mexicano Isaac del Toro.
El bloque emiratí rueda a un ritmo asfixiante con el único objetivo de reventar la clasificación general antes del paso definitivo por el castillo de Montjuïc. ¡Ciclismo total!
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡Solo 30 elegidos! McNulty estira el grupo a falta de dos vueltas
¡Máxima tensión al paso por la línea de meta! Al cruzar el arco para afrontar las últimas dos vueltas del circuito urbano (justo a falta de 24 kilómetros para el desenlace), el estadounidense Brandon McNulty se mantiene incombustible al frente de un selecto y exclusivo grupo de apenas 30 corredores. El ritmo impuesto por el bloque emiratí está reduciendo el pelotón a su mínima expresión.
La cruz de la moneda en este punto de la carrera es para el francés Kévin Vauquelin (Netcompany-Ineos), quien rueda descolgado a unos pocos metros sufriendo en solitario por no perder el contacto definitivo.
Las estrategias de equipo se simplifican al máximo: solo los más fuertes del WorldTour aguantan el pulso en Barcelona. ¡El segundo asalto a Montjuïc está al caer!
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡El UAE destroza el pelotón en Montjuïc con un ritmo colosal!
El estadounidense Brandon McNulty ha puesto una marcha asfixiante en las rampas del circuito urbano de Barcelona, llevando a su líder Tadej Pogačar completamente pegado a su rueda.
A la estela de la dupla del UAE aguantan con lo justo los grandes capos de la clasificación general: Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Matteo Jorgenson, Romain Grégoire y un combativo Mathias Vacek, mientras el joven Paul Seixas intenta progresar tras su avería.
El brutal arreón del equipo emiratí ha hecho saltar la carrera por los aires, cobrándose víctimas ilustres como Ben Healy (EF Education-EasyPost) y el exbicampeón mundial Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling), quienes han quedado descolgados. McNulty coronó en cabeza la cima del castillo sumando 2 puntos, seguido por Pogačar (1 pt).
El UAE Team Emirates XRG enseña los dientes con una estrategia implacable para aislar al líder. ¡Quedan dos vueltas de auténtico infarto!
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Tour de Francia 2026, hoy en directo | ¡El Lidl-Trek revienta la carrera en las rampas de Montjuïc!
¡Zafarrancho de combate en la 'Montaña Mágica'! El pelotón ya se encuentra metido de lleno en el espectacular circuito final de Barcelona (un trazado urbano de 12,2 kilómetros al que darán tres vueltas).
El plato fuerte es la temible ascensión al castillo: un muro explosivo de 1,6 kilómetros al 9,3% de pendiente media, cuya última cima se corona a tan solo 2,5 kilómetros de la línea de meta.
La escuadra estadounidense Lidl-Trek ha tomado el mando absoluto con una agresividad imponente. El danés Mads Pedersen ha entrado destrozando el grupo en las primeras rampas, cediendo inmediatamente el testigo a su compañero Mathias Vacek, quien lidera en primera persona las primeras estribaciones del puerto.
Una exhibición táctica brutal que busca seleccionar el grupo y aislar a los líderes de la clasificación general. ¡Máxima emoción!
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Fuga neutralizada! El pelotón entra agrupado a Barcelona para el fin de fiesta
¡Se acabó la aventura a falta de 32 kilómetros para el final! Al cruzar el arco de entrada a Barcelona y enfilar el circuito final, el pelotón ha devorado definitivamente a los dos últimos supervivientes del día, Alex Molenaar y Felix Engelhardt. El ritmo asfixiante de las grandes estructuras ha echado el candado a la carrera de forma fulminante.
La cruz de la moneda en este punto crítico es para el joven Paul Seixas. El ciclista del Decathlon CMA CGM Team sigue persiguiendo a la desesperada a unos pocos segundos del gran grupo tras su inoportuno cambio de bicicleta.
Con el pelotón volando en territorio urbano, cada metro se convierte en una odisea para el galo si quiere mantener intactas sus opciones en la clasificación general. ¡Comienza el sálvese quien pueda!
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡Susto para el prodigio! Paul Seixas obligado a cambiar de bicicleta
¡Momento de máxima tensión en el tramo clave de la jornada! La joven perla francesa del Decathlon CMA CGM Team, Paul Seixas, ha sufrido un contratiempo mecánico que le ha obligado a cambiar de bicicleta a las puertas de la gran batalla.
La avería llega en el peor escenario posible, justo cuando el pelotón ha incrementado el ritmo de manera salvaje ante la inminente entrada al circuito final de Barcelona.
Las estructuras de los favoritos de la clasificación general ya vuelan sobre el asfalto para posicionar a sus líderes antes de enfilar las primeras rampas de Montjuïc, lo que obligará al joven debutante a realizar un esfuerzo agónico para no quedar cortado. ¡Se acabó la especulación, el ritmo es de clásica!
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | Molenaar se consagra como el escalador más rápido de la fuga
¡Exhibición de potencia en las rampas catalanas! Tras cruzar en primera posición la pancarta de la Côte de Begues (un puerto exigente de 6,1 kilómetros con una pendiente media del 6,5%), los datos oficiales confirman que Alex Molenaar ha sido el más fuerte de la escapada. El ciclista del Caja Rural-Seguros RGA completó la primera ascensión puntuable de este Tour de Francia en un tiempo de 11 minutos y 20 segundos.
Este registro demuestra el altísimo nivel físico con el que ha arrancado la estructura navarra la carrera. Molenaar no solo se asegura el liderato provisional de la montaña, sino que firma un promedio de ascensión espectacular para un corredor que ha rodado en fuga desde los compases iniciales de la jornada. ¡Un debut para enmarcar en la media montaña!
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | Montjuïc y el Tour de Francia: Un idilio histórico sobre ruedas
La "Montaña Mágica" de Barcelona, célebre por albergar la Exposición Internacional de 1929, la Fórmula 1 en los 70 y los memorables Juegos Olímpicos de 1992, es también un templo sagrado para el Tour de Francia.
Cada vez que la Grande Boucle ha visitado la capital catalana, sus carreteras reviradas han dictado sentencia. Desde la victoria de René Privat en 1957 hasta el demoledor sprint donde Thor Hushovd batió a Óscar Freire en 2009, Montjuïc siempre regala espectáculo del más alto nivel.
Entre esos hitos destaca la gesta de José Pérez Francés en 1965, firmando una cabalgada en solitario de más de 200 kilómetros para triunfar en su ciudad de adopción.
Tampoco se olvida la exhibición de Jacques Anquetil en la crono de 1957 disputada íntegramente en este coloso, sellando el que sería el primero de sus cinco títulos en la clasificación general. Hoy, el pelotón del 2026 busca escribir una nueva página dorada en este templo del deporte internacional.
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Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo | ¡La fuga coge aire! La ventaja sube a 45 segundos a falta de 50 km
¡Pequeño vuelco en el guion de la etapa! Al entrar de lleno en los últimos 50 kilómetros para la línea de meta, el pulso entre la vanguardia y el gran grupo da un leve respiro a los escapados. La falta de un equipo que asuma el control absoluto en el pelotón ha permitido que la ventaja del dúo de cabeza vuelva a incrementarse hasta los 45 segundos.
A pesar de este balón de oxígeno para los aventureros, los directores deportivos saben que el terreno se volverá extremadamente selectivo al aproximarse a Barcelona. Los favoritos de la clasificación general se mantienen a la expectativa, guardando fuerzas para el previsible e inevitable zafarrancho de combate en las rampas de Montjuïc. ¡La carrera entra en su zona limpia!