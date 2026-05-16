Jhonathan Narváez mantiene a raya al grupo perseguidor en Fermo y logra su segunda victoria en el Giro de Italia

El ecuatoriano entró en solitario a la meta y firmó el tercer triunfo del equipo UAE tras imponerse en la etapa 8.

Jhonatan Narváez ha conquistado la octava etapa del Giro de Italia, disputada entre Chieti y Fermo, tras culminar con éxito una escapada de más de 75 kilómetros y resistir el empuje de un numeroso grupo perseguidor que llegó a superar la treintena de corredores.

Andreas Leknessund finalizó en segunda posición, mientras que su compañero Martin Tjotta completó el podio de la jornada. Por su parte, Afonso Eulálio conservó la maglia rosa de líder e incluso amagó con atacar en los últimos kilómetros, acercándose así a su objetivo de alcanzar vestido de rosa el segundo día de descanso.

Aunque el recorrido comenzaba con cerca de 100 kilómetros prácticamente llanos, la etapa no tardó en animarse.

Almeida, baja antes de empezar.

En la segunda etapa, tres abandonos.

Pero eligieron creer...



🦎🇪🇨 NARVÁEZ LOGRA EL DOBLETE EN FERMO Y DA A UAE SU TERCERA VICTORIA EN 8 ETAPAS. VIVA ECUADOR, CARAJO.#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/JPxyJ4bxX8 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 16, 2026

Especialista en la lucha contra el crono, Ganna trató de imponer un ritmo demoledor en el tramo llano, pero el pelotón, muy atento a cualquier movimiento peligroso para la clasificación general, nunca les permitió abrir una ventaja superior a los 30 segundos.

Por detrás, los intentos de enlazar con los escapados se sucedieron sin descanso. Giulio Ciccone (Lidl-Trek), natural de Chieti, buscó lucirse ante su afición, mientras que Jonathan Milan (Lidl-Trek) y Paul Magnier (Soudal), inmersos en la pelea por la maglia ciclamino, también tantearon la posibilidad de filtrarse en la fuga.

Sin embargo, ninguno de los ataques logró prosperar. A 102 kilómetros de meta, Bettiol y Ganna fueron finalmente neutralizados por el pelotón.

30 corredores en el grupo perseguidor

La siguiente ofensiva llegó unos 20 kilómetros más tarde. Mikkel Bjerg y Jhonatan Narváez, ambos del UAE, formaron una nueva escapada a la que pronto se unió Andreas Leknessund (Uno-X).

El trío consiguió abrir un minuto de ventaja antes de que el pelotón diera permiso a un grupo perseguidor de cerca de veinte corredores para intentar el enlace.

No obstante, los equipos de los favoritos de la general, ausentes en ese corte, endurecieron el ritmo en las primeras rampas de Montefiore d'Aso (9,9 kilómetros al 3,6 %) para evitar una fuga numerosa.

Con el paso de los kilómetros, más corredores lograron incorporarse al grupo perseguidor, entre ellos dos representantes del Movistar Team.

El pelotón terminó concediendo margen tras coronar Montefiore d'Aso, permitiendo que ese grupo de unos treinta ciclistas se situara a 50 segundos de la cabeza y con más de un minuto de ventaja sobre el gran grupo.

Pese a ello, la diferencia respecto al trío cabecero apenas se redujo. Gianmarco Garofoli (Soudal) probó fortuna en solitario tratando de enlazar con los líderes, aunque sin éxito. Poco después lo intentó también Javier Romo (Movistar), con idéntico desenlace.

Narváez coge el fusil 🔫💥



El ecuatoriano, a por un nuevo triunfo de UAE.#GirodItalia #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/xKmQjNKMKR — Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 16, 2026

La victoria terminó decidiéndose entre los tres escapados. En las primeras rampas de Capodarco, a menos de diez kilómetros para la llegada, Bjerg, tras una larga jornada de trabajo, cedió terreno.

Poco después, Leknessund tampoco pudo responder al ataque definitivo de Narváez, que se marchó en solitario hacia una brillante victoria en Fermo.