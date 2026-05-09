El uruguayo Guillermo Silva se adjudica una segunda etapa del Giro de Italia que fue neutralizada por una caída masiva
Una espeluznante montonera con múltiples afectados a falta de 19 kilómetros para la meta llevó a la suspensión de la segunda jornada de la Corsa Rosa. El de Astana, primer uruguayo en ganar en la Corsa Rosa y nuevo líder.
Sorpresa y conmoción en la segunda etapa del Giro Italia. El uruguayo Guillermo Silva se llevó la victoria en un sprint reducido contra todo pronóstico en un día marcado por una espeluznante caída que obligó a neutralizar provisionalmente la carrera.
La montonera se produjo cuando restaban unos 19 kilómetros para llegar a la línea de meta de Veliko Tarnovo. Se trataba del segundo día por las carreteras de Bulgaria, y la lluvia hizo estragos.
En una curva de derechas, uno de los corredores de cabeza patinó con su bicicleta y a partir de ahí se desató el caos. Uno tras otro, fueron cayendo al asfalto y, lo que es peor, muchos de los ciclistas se estrellaron de manera violenta contra el quitamiedos.
😥 Durísima caída en el pelotón con Adam Yates y más de una decena de corredores afectados— Eurosport.es (@Eurosport_ES) May 9, 2026
❌ Se neutraliza la carrera por el momento#GirodItalia pic.twitter.com/Jo5oHxJY6i
En total, unos 30 ciclistas afectados por esta masiva caída e imágenes espeluznantes con caras ensangrentadas, maillots completamente rotos y hasta Jay Vine, el ciclista de UAE Team, teniendo que ser evacuado en ambulancia. El australiano no tiene nunca suerte con las caídas.
El español Marc Soler también se vio afectado y tuvo que decir adiós de manera prematura a la carrera, al igual que Adne Holter. La factura será larga ya que Adam Yates, uno de los favoritos, terminó visiblemente afectado.
La carrera tuvo que neutralizarse de manera provisional ante la falta de ambulancias. El caos se apoderó de la situación, aunque unos minutos después, cuando varios corredores reemprendieron la marcha, el pelotón regresó a la competición.
Silva gana y Vingegaard se muestra
Con la carrera completamente condicionada por esa gravísima caída todavía quedaba una última subida y conocer quién sería el ganador de la etapa.
Jonas Vingegaard, a quien tantas veces se le ha tildado de conservador, decidió probarlo y se mostró muy valiente pese a que el día no estaba para bromas.
Atacó en la última subida y se llevó a su rueda a Pellizzari -va a ser el duelo de este Giro- y a Van Eetvelt. Hicieron un buen hueco con respecto al pelotón, pero fueron neutralizados en los metros finales.
🔻A chaotic finale as the cards are reshuffled inside the last 500 metres 😳— Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2026
🔻Un finale caotico e la carte si rimescolano negli ultimi 500 m 😳
⏪ The @continentaltire Ultimo Kilometro#GirodItalia pic.twitter.com/6rCyXQgrot
Así, se lanzó el sprint reducido con los hombres de Astana realizando un sensacional trabajo para culminar con la sorprendente victoria de Guillermo Thomas Silva, el primer uruguayo en ganar en el Giro de Italia.
Fichado procedente del Caja Rural esta misma temporada, el sudamericano logra el triunfo más importante de su carrera deportiva y además se vestirá mañana con la maglia rosa de líder.