El mítico Angliru como símbolo igualitario en el deporte: "Es una forma de que la gente abra los ojos"

Una imagen del Angliru en la pasada edición de La Vuelta 2025. LA VUELTA

La Vuelta Femenina que arranca este domingo pasará a la historia como la primera edición que se atrevió a pisar el infierno. El Angliru, la cima más mítica del ciclismo español, dictará sentencia como final de la última etapa.

No es un asunto baladí, no es un colofón cualquiera. Que un puerto como el Angliru entre por primera vez en el libro de ruta del ciclismo femenino es un símbolo claro y potente de que se siguen derribando barreras.

Ya nada parece imposible. El pelotón de féminas se ha profesionalizado a una velocidad vertiginosa en los últimos años y aunque esta montaña descubierta en 1999 intimida a cualquiera, ya no resulta un imposible para las ciclistas.

La Vuelta es una de esas carreras que se ha encargado en los últimos años de derribar muros y conectar a chicos y chicas con sus recorridos. Lo hizo el año pasado con los Lagos de Covadonga, lo repite ahora con el Angliru.

Mont-Ventoux o Alpe D'Huez en el Tour, o el Blockhaus en el Giro, demuestran que las versiones femeninas de las grandes vueltas han dejado atrás cualquier tipo de tabú en pos de un ciclismo mucho más igualitario.

Un símbolo

Esta Vuelta Femenina que se extenderá desde este 3 de mayo hasta el próximo día 9 tiene mucho de simbólico. Las dos últimas etapas, las que decidirán la carrera, tienen una dureza extrema con finales imposibles.

Primero, el viernes 8 el pelotón afrontará la subida a Les Praeres. En 2022 llegó allí La Vuelta masculina tras su estreno en 2018, y quedó claro que, pese a ser un puerto corto, cuenta con unas rampas imposibles.

Después, el sábado 9 todo terminará con el temible final en el Angliru. Sus 12,4 kilómetros al 9,7%, pero sobre todo sus tramos con muros superiores al 20% que hacen retorcerse a cualquiera, parecía algo imposible de alcanzar para el ciclismo femenino.

Desde que se dio a conocer el recorrido surgió el debate. ¿Estaban las chicas preparadas para afrontar un esfuerzo de tal magnitud? Dentro del pelotón no tienen duda, por supuesto que lo están.

"No tengo ninguna duda de que vamos a ver un espectáculo brutal", cuenta la exciclista Dori Ruano, que forma parte además de la organización de la carrera.

"Las chicas están entrenando para recorridos como este", asevera la salmantina, que durante su etapa como profesional no tuvo la suerte de contar con los recursos que ahora mismo tienen los grandes equipos.

Paula Blasi, con su medalla de bronce en el Mundial sub23. RFEC

"Esto es una forma de empezar a que la gente abra los ojos", cuenta en el Podcast Oficial de La Vuelta Paula Blasi, la corredora de moda en el ciclismo español que se proclamó campeona de la Amstel Gold Race hace unos días.

"Con el Angliru se le da más 'bola' a todo este movimiento, porque si lo limitamos y nos quedamos con los repechos... Debemos tener todo el abanico y repartirlo bien", ahonda la catalana del UAE.

El pelotón tiene ganas

La subida al Angliru llevará al límite a los organismos de todas las valientes que lleguen a la última etapa de La Vuelta Femenina, pero hay corredoras que están entusiasmadas con la idea de afrontar este reto.

Blasi, en el mejor momento de su incipiente carrera deportiva, es una de ellas: "A mí, como corredora que me gustan los puertos largos, echaba de menos algo así porque pierdo muchas oportunidades", cuenta la catalana, que estará al servicio de Mavi García.

A sus 23 años, Paula vivirá una experiencia única en su primera grande: "Cuando empecé a ver ciclismo, a mí me gustaba ver estas etapas. Era la lucha de los titanes en las subidas, en los grandes puertos".

Están preparadas

La preparación física que llevan en la actualidad las ciclistas profesionales hace que estén preparadas para enfrentarse a un esfuerzo de tal magnitud como el que exige el Angliru.

Eso sí, en el momento en el que conocieron de la aparición de este mítico puerto en el recorrido de La Vuelta, algunas ciclistas tuvieron claro que había que hacer algunos cambios.

"Quizás hayan tenido que hacer más hincapié en el entrenamiento de fuerza, pero ya es algo que ellas meten en los entrenamientos", cuenta Dori Ruano al respecto.

Paula Blasi, llamada a ser una de las grandes protagonistas de la carrera, lo confirma: "Me he esforzado mucho en trabajar esa potencia de sentada en pendientes más inclinadas".

"Se dice que es un puerto muy largo, pero somos profesionales y entrenamos cada día. La dureza no es tanto el tipo de puerto, que también, sino el ritmo que se pone", desvela la ciclista de UAE a sus 23 años.

Queda claro además que a ilusión no le gana nadie a Paula Blasi: "Creo que está bien poder empezar a experimentar y se va a ver que será un espectáculo brutal. Va a ser muy chulo", confiesa con ganas de que llegue la cita.

La carretera, como siempre, pondrá a cada una en su lugar, y el Angliru es una cima que nunca ha perdonado a nadie desde que en 1999 ganó Chava Jiménez apareciendo como un espectro entre la niebla.

El lugar con más aura del ciclismo español ha llegado al pelotón femenino para quedarse. Su bautizo derribará una nueva barrera en la pelea por la igualdad de sexos.