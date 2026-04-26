Samuel Sánchez, exciclista, sobre sus inversiones: "A los deportistas nos ha costado mucho ganar nuestro dinero"

Pocos deportistas han sabido trasladar la disciplina de la carretera al mundo de la inversión como Samuel Sánchez. El exciclista asturiano, oro olímpico en Pekín 2008, dio un paso adelante al hablar abiertamente de sus finanzas en el podcast La Bolsa del Deporte, donde desnudó su estrategia de patrimonio, sus hábitos matutinos y su visión de futuro.

En el episodio que lleva por título "Samuel Sánchez, del oro olímpico al emprendimiento y la inversión", Sánchez confiesa que su rutina diaria arranca con los mercados: "Soy una persona que se levanta por las mañanas, veo siempre los índices bursátiles de todo el mundo e intento leer la prensa económica".

Esa disciplina, tan propia de la bicicleta, la ha trasladado a la gestión de su patrimonio, repartido hoy entre inmuebles, plazas de aparcamiento y fondos de inversión en startups españolas, en una combinación de seguridad y apuesta tecnológica.

En el programa deja claro que su mindset es más de preservación que de especulación: "mi estrategia es un poquito conservadora", reconoce durante el diálogo con Luis García, gestor de MAPFRE AM.

El exciclista entiende que el dinero que ha ganado como deportista no se conquista en un día, y por eso prioriza la conservación del capital frente a la búsqueda de grandes ganancias inmediatas.

Humildad, prudencia y diversificación

Samuel Sánchez también habla de humildad frente a la complejidad del mundo financiero: "nosotros no tenemos ese conocimiento de todo el mundo que hay alrededor de la economía, de los fondos de capital riesgo y de las oportunidades del mercado". Por eso ha confiado parcialmente la gestión de su patrimonio a expertos de Analistas Financieros Internacionales (AFI), mientras él sigue pendiente de números, informes y tendencias.

Esa misma idea la conecta con una máxima de inversión que defiende en el podcast: "repartir los huevos en diferentes cestas". Esa frase resume su estrategia de diversificación: no apostar todo el capital a un solo activo, sino distribuirlo entre bienes raíces, fondos tradicionales e inversiones más innovadoras, como los fondos de capital riesgo orientados a la innovación nacional.

Deportistas y educación financiera

En el programa, Sánchez lanza un mensaje claro hacia el colectivo de deportistas: "A los deportistas nos ha costado muchísimo ganar el dinero y creo que tenemos que intentar mirar por ello lo máximo posible para conservar patrimonio, tener una calidad de vida buena y poder también dar una educación a tus hijos que es lo principal".

Con esa frase recuerda que el éxito deportivo no garantiza estabilidad económica y que la educación financiera debe llegar pronto a los atletas profesionales.

También comparte su visión de trabajo en equipo: "Para ser el mejor tienes que rodearte de gente mejor que tú. Yo no pretendo ser el mejor inversor ni el mejor economista", reconoce en el podcast, mostrando que su fuerte está en intuir oportunidades, definir objetivos y confiar en quienes dominan la parte técnica.

La MMR Cycling Academy

Fuera de la bolsa, una de sus inversiones más simbólicas es la MMR Cycling Academy, una escuela de ciclismo que ayuda a jóvenes talentos a transitar del aficionado al profesional. Sánchez la define como un proyecto más emocional que puramente financiero, pensado para devolver al deporte lo que el ciclismo le dio a él: experiencia, disciplina y una ventana a la vida profesional.

En resumen, Samuel Sánchez se ha convertido en un referente de inversión inteligente y gestión responsable del patrimonio en España, con una filosofía sólida que combina disciplina propia del ciclismo, humildad ante los mercados y una clara apuesta por la educación financiera: tanto para sí mismo como para el resto de deportistas.