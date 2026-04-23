Kern Pharma, la revelación de La Vuelta que lucha por su supervivencia: "Tenemos cosas avanzadas, hay esperanza"

El equipo Kern Pharma protagonizó una de las mayores gestas que se recuerdan en los últimos años en el mundo del ciclismo durante la pasada Vuelta 2024. Como equipo invitado de segunda división, sorprendió al planeta entero ganando tres etapas y firmando una carrera perfecta que elevó a la estructura a los altares.

Un proyecto creado a base de trabajo desde la base, que siempre apuesta por la cantera y que gracias al esfuerzo y a la metodología ha alumbrado a algunos de los mejores ciclistas españoles de la actualidad. Sin embargo, este 2026 se enfrenta a la mayor piedra que ha tenido jamás en el camino.

La estructura anunció hace un mes que su actual patrocinador principal separará su camino a final de año. Y sin un gran mecenas, no hay equipo. Por eso saltaron las alarmas y por eso en Azcoro Sport, la sociedad matriz, tuvieron que ponerse manos a la obra a contrarreloj.

Pablo Castrillo celebra su segunda victoria de etapa en La Vuelta 2024 en la cima de Cuitu Negru. EFE

Lo han hecho con toda la prisa que la urgencia merece, pero también con la calma de saber que tienen un precioso proyecto que vender entre manos. Por eso, la búsqueda de nuevas marcas va por muy buen camino tal y como confiesa a EL ESPAÑOL Juanjo Oroz, el director general del equipo.

"Es verdad que tenemos cosas avanzadas y hay mucha esperanza", dice sin querer lanzar las campanas al vuelo. Mientras tanto, el trabajo no se detiene, ya han llegado tres victorias en lo que va de temporada y espera una nueva participación en La Vuelta que genera una ilusión increíble.

El adiós a Kern Pharma

Siete temporadas. Ese es el tiempo que Kern Pharma ha dado nombre al equipo como patrocinador principal. La aventura comenzó siendo un equipo continental -de tercera categoría- y terminará una división por encima. Y no sólo eso. Con un buen puñado de ciclistas formados que ahora corren en equipos World Tour y sobre todo con esas tres victorias históricas en La Vuelta hace dos temporadas. "

"Estamos muy agradecidos a Kern Pharma porque nos ha permitido vivir un sueño. Ahora se nos abre una etapa de ilusión, de creer en el equipo y de seguir evolucionando", comenta Juanjo Oroz para EL ESPAÑOL.

El adiós no se produjo de un día para otro, y eso ha dado un buen margen de maniobra al equipo para empezar a reinventarse. "Esto se venía hablando desde el pasado. Tengo que recalcar que la coordinación es alta y hemos funcionado juntos. Creo que Kern Pharma lo ha hecho bien y nosotros como equipo hemos respondido muy bien", cuenta Oroz.

El manager, eso sí, ya fija la mirada en el futuro: "Todavía no se ha terminado la partida porque este año tenemos grandes carreras por delante en las que lo queremos hacer muy bien. Se terminará la partida cuando tengamos un relevo digno y que permita seguir creciendo a este proyecto".

A la caza del nuevo patrocinador

Desde que se conoció la noticia el equipo se dividió en dos. El ciclismo debía seguir, los resultados tenían que seguir llegando y las competiciones no paraban. Pero en la estructura también se rodearon de gente especialista en la captación de patrocinios para asegurar la continuidad, algo imprescindible.

"Estamos haciendo un buen trabajo. El primer objetivo ha sido tener un equipo que sepa trabajar muy bien los patrocinios, y creo que lo hemos conseguido", asevera el exciclista.

Juanjo Oroz, junto al fallecido Manolo Azcona. KERN PHARMA

Sobre todo, deja un rayo de luz muy grande que invita al optimismo de cara a la continuidad de la estructura: "Es verdad que tenemos cosas muy avanzadas y tenemos mucha esperanza. Pero es verdad que aprendes que con los patrocinios mientras no es un 'sí', es un 'no'", relata Oroz.

En esa línea positiva, sigue su exposición: "Ahora toca trabajar y tenemos buena sensación. Se cristalizará, espero que pronto, y que lo podamos comunicar, pero vamos a respetar los procesos".

En la estructura Azcoro Sport han sabido entender a la perfección su nueva realidad y por eso han ampliado sus miras. No se centran tan sólo en la búsqueda de un único patrocinador que asuma todo el peso, sino que se abren a la opción de ir adoptando aportaciones más pequeñas que lleguen al mismo objetivo.

"Nos hemos profesionalizado en la búsqueda de patrocinios y sí que tenemos mecanismos para acoger a las empresas. Queremos conseguir que sumen. Vamos a unir fuerzas y va a ser algo muy importante, se trata de hacer un equipo de patrocinadores y el bien de uno será el bien de todos", relata Juanjo Oroz.

Resultados y realidad

Cuando la estructura va a presentar su proyecto a los posibles nuevos patrocinadores desde luego que va con las manos llenas. Acude a las reuniones con una mochila cargada de experiencias de superación y crecimiento, historias ganadoras que demuestran que se trata de apostar sobre seguro.

"Empiezas a vestir el proyecto y ves que firmamos probablemente los cinco mejores años de un equipo sub23 por la cantidad de ciclistas que salieron y lo que se transmitía. Luego pasamos a categoría Continental en la pandemia y fuimos los mejores del mundo", recuerda Juanjo sobre los primeros pasos tratando de hacerse un hueco en el profesionalismo.

🤯 Ayer nos pasó toda una vida por delante de nuestros ojos



😭 Amanecimos tristes por el fallecimiento de Manolo y nos fuimos a dormir en una nube con la victoria de Castrillo



❤️ Nos emocionó vivirlo y nos emociona compartirlo. GRACIAS, ciclismo



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"Luego llegamos a ProTeam, participamos dos veces en La Vuelta, sobre todo la última en la que hemos ganado tres etapas con ciclistas creados aquí desde juveniles. Las marcas ven esto y dicen: 'Aquí tengo que invertir, es muy interesante'. No sé qué va a pasar en el futuro pero sí sé lo que hemos hecho hasta hoy es para sentirse orgulloso y para decir que este proyecto se merece un paso adelante", dice el mánager.

Oroz recuerda también las figuras de Roger Adrià, Raúl García Pierna, Igor Arrieta o Pablo Castrillo, todos ellos hoy en equipos de la máxima categoría, y lo tiene claro: "Hemos recibido una buena acogida, y estamos esperanzados".

La transparencia, clave

Desde que se produjo la noticia del adiós del patrocinador principal en el equipo tuvieron muy claro que debían ser transparentes con todo el personal. No querían ocultar la nueva situación de incertidumbre y, sin contar más de la cuenta, también buscaban reportar avances sobre las negociaciones.

"Tenemos transparencia total con el equipo, que es lo importante. En mayo comunicaremos cómo estamos, y en junio esperamos que todo el mundo sepa el futuro de este equipo", dice Juanjo Oroz, desvelando además una fecha clave para conocer novedades prácticamente definitivas.

"La actitud del equipo está siendo buenísima. Creo que es muy importante la transparencia, el equipo lo necesita y a eso es a lo que nos comprometemos", relata el director. Los primeros en enterarse del nuevo acuerdo que confirme la continuidad del equipo, serán los miembros de la estructura.

La Vuelta, en el horizonte

Este año Kern Pharma regresará a La Vuelta, sin duda la gran ilusión de la temporada. Su última participación de 2024 quedará para la historia. Tres victorias totalmente inesperadas con el doblete de Pablo Castrillo y el triunfo de Urko Berrade elevaron la dimensión del equipo a otro nivel.

"Llegaremos bien entrenados a La Vuelta. Va a ser un objetivo ganar una etapa y vamos a ir con nuestras mejores cartas para conseguirlo. Este discurso lo teníamos cuando fuimos en 2024 y ganamos tres etapas. Vamos a llevar un 8 muy competitivo y el objetivo va a ser ganar una etapa", dice ya Oroz con la vista puesta en el próximo verano.

"Estamos haciendo muy buena temporada y el nivel es muy alto. Estamos obligados a tener el objetivo de estar entre los 30 mejores del ranking. Lo de los puntos a este equipo nunca le ha llamado mucho, pero si quieres estar en La Vuelta tienes que cumplirlo, y aquí nos gusta cumplir", dice el director del equipo.

Mientras se aclara definitivamente cuál será el destino de esta estructura, el equipo, bajo el nombre de Kern Pharma hasta final de año, seguirá peleando en las carreteras para dar continuidad a su buen trabajo.