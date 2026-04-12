Tadej Pogacar es humano: Van Aert se lleva una París-Roubaix para la historia y le 'roba' el quinto Monumento

El adoquín centraba las miradas del deporte. En este ciclismo que ha reconvertido por completo Tadej Pogacar y que ha florecido de nuevo la pasión de miles de aficionados desencantados desde hacía años, a nadie se le pasaba que el esloveno tenía una cita cara a cara con la historia en la París-Roubaix.

Pero la historia tendrá que esperar. Wout van Aert se cruzó en su camino y, con todo el merecimiento del mundo, se llevó una victoria épica en el velódromo que será recordada durante muchísimo tiempo.

Todo apuntaba a un duelo Pogacar-Van der Poel. Ellos dos venían dominando los Monumentos desde hacía años. Pero Van Aert, ese al que siempre le pasa algo, ese del que se decía que se retirará con un palmarés que no hace justicia a su calidad, se coló en la fiesta.

𝑫𝒆𝒍 𝑰𝒏𝒇𝒊𝒆𝒓𝒏𝒐...

𝒂 𝒕𝒐𝒄𝒂𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒊𝒆𝒍𝒐.



Wout van Aert logra la victoria de su vida en la París-Roubaix y acaba con el sueño de Tadej Pogacar.



🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #ParisRoubaix pic.twitter.com/HI2E9nXDbw — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 12, 2026

Una carrera diferente

Si la París-Roubaix es el momento favorito del año para muchos aficionados al ciclismo, la edición de este año trascendía más allá de los fanáticos más puros.

Tadej Pogacar podía completar la colección de los cinco Monumentos, y para ello tendría que doblegar al especialista y dominador de los últimos tres años, Mathieu Van der Poel.

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