Ya es oficial: Caja Rural al Tour de Francia y los 5 motivos para invitar al equipo español

Abel Balderstone, en el centro de la imagen, saluda al público antes de una prueba con el Caja Rural. CAJA RURAL-SEGUROS RGA

El ciclismo español está de enhorabuena. El Tour de Francia anunció los equipos que disputarán la edición de este 2026 y entre los invitados incluyó al Caja Rural-Seguros RGA, una grata sorpresa que ha sido motivo de celebración en el deporte nacional.

Por primera vez en muchos años, la mejor carrera del planeta volverá a contar con dos equipos españoles en sus carreteras. "A veces los sueños se convierten en realidad", comentó el propio conjunto navarro desde sus perfiles oficiales.

Será el debut de un equipo en el que el esfuerzo no se negocia y que ya en 2025 ofreció una gran imagen a nivel de resultados. El reciente caso de la actuación en La Vuelta, con dos corredores en el top15 de la clasificación general, así lo refleja.

"Somos muy conscientes de lo que representa esta carrera a nivel mundial y del enorme esfuerzo que supone estar en la salida de la prueba más importante del calendario. Llegar hasta aquí es el resultado de muchos años de trabajo", dijo Josemi Fernández, director deportivo del equipo.

Una decisión, la de ofrecer una invitación al conjunto español, que ha generado cierta controversia en el extranjero. Sin embargo, ASO, el Tour de Francia, tiene buenos motivos para apostar por Caja Rural en su carrera.

Méritos deportivos

Desde algunos sectores se esperaba que esta invitación fuera a parar a manos del equipo Unibet Rose Rockets. Sin embargo, la designación de Caja Rural ya se sostiene por sí sola simplemente por los méritos deportivos.

El equipo español consiguió la plaza 23 en el ranking de la temporada pasada -el Rockets terminó en el puesto 30-, por lo que superó de sobra el corte de entrar entre los 30 primeros para optar a una de las invitaciones.

De hecho, estas buenas actuaciones del año pasado le han servido al Caja Rural para ser invitado también en esta campaña a carreras tan prestigiosas como la Lieja-Bastoña-Lieja o la Flecha Valona.

Combatividad asegurada

Esto suele ser lo mínimo que se le pide a los equipos que acuden invitados a las grandes vueltas, pero no es algo que siempre se cumpla.

La presencia de Caja Rural asegura pelea en la carrera todos y cada uno de los días de competición, incluso en aquellos más aburridos sobre el papel en los que nadie quiere gastar fuerzas de más.

Abel Balderstone, nuevo campeón de España contrarreloj 2025. RFEC

El equipo navarro, sabiendo que está ante el mejor escaparate posible, no desperdiciará ni una sola oportunidad ni escatimará ningún esfuerzo para dejarse ver en carrera. En los últimos años ha habido varias etapas faltas de ambición y combatividad, así que la escuadra española es un seguro contra el tedio.

Argumentos deportivos

A partir de ahora el gran objetivo de Caja Rural pasa por preparar a la perfección el Tour de Francia. No será fácil para Josemi Fernández, su director deportivo, confeccionar el 8 que arrancará la ronda gala, pero tiene un buen abanico de opciones.

Entre su plantilla el equipo verdiblanco cuenta con nombres como Abel Balderstone, el campeón de España contrarreloj, que podrá lucir su maillot en la mejor carrera del mundo. También terminó La Vuelta en la posición 13, un puesto más que meritorio para un equipo de segunda categoría.

Además, otros corredores como Jaume Guardeño, 14º en La Vuelta, Joel Nicolau, que llegó a vestir en La Vuelta el maillot de mejor escalador, el experimentado Fernando Barceló o sobre todo el reconocido Fernando Gaviria, apuntan a estar entre los elegidos.

La salida desde Barcelona

Este Tour de Francia 2026 tiene un marcado acento español. No sólo por contar con dos equipos nacional entre sus filas, sino porque la Grand Départ tendrá lugar desde la ciudad de Barcelona.

El Tour vivirá durante tres días por las carreteras españolas antes de marcharse definitivamente a Francia, un argumento que también ha podido pesar en la decisión de incluir a Caja Rural-Seguros RGA entre los 23 elegidos.

El equipo verdiblanco se sentirá como en casa y recibirá un aliento extra durante los primeros días en la cita más importante de su historia.

La experiencia en grandes vueltas

Pese a tratarse de un equipo de segunda categoría, casi la mitad de la plantilla actual del Caja Rural-Seguros RGA cuenta con experiencia en las grandes vueltas. De los 26 corredores del equipo, hasta 12 saben lo que es correr al menos en una ocasión una competición de tres semanas.

El más experimentado de la plantilla en este sentido es el veterano Fernando Gaviria. El sprinter ha corrido 10 grandes vueltas, entre ellas dos veces el Tour de Francia. También ha participado siete veces en el Giro de Italia y una más en La Vuelta.

El italiano Oldani ha corrido seis veces el Giro de Italia y Fernando Barceló ha competido en La Vuelta en cinco ocasiones.