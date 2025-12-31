NSN Cycling Team, la apuesta de Andrés Iniesta para borrar la marca Israel y poner un nuevo sello español en el ciclismo

La situación del equipo Israel-Premier Tech se volvió del todo insostenible. Las protestas que tanto se recrudecieron durante La Vuelta se extendieron a otras pruebas, provocaron miedo y malestar en el staff, y terminaron con la huida de los patrocinadores.

Fue ahí cuando apareció una figura que nadie se esperaba, la de Andrés Iniesta. Se sabía que el hombre que hizo campeona del mundo de fútbol a España era aficionado al ciclismo, pero no se sospechaba que tuviera el ánimo de meterse a dirigir un equipo.

Bajo su marca NSN se hizo con la licencia del Israel-Premier Tech y dio carpetazo a la era de Sylvan Adams como mandamás de aquella estructura. Aires nuevos soplan con el NSN Cycling Team, una escuadra con nacionalidad suiza pero con alma española que debutará en 2026 en el pelotón.

Adiós al Israel-Premier Tech

El Israel Premier Tech llegó a La Vuelta envuelto en cierta polémica. Lo que debía ser una competición deportiva poco a poco terminó convirtiéndose en un escenario de tensión política.

Las protestas propalestinas empezaron tímidamente en la primera semana, con pancartas y abucheos esporádicos, pero rápidamente escalaron hasta convertirse en un problema de seguridad. Todo ello, hasta llegar a la cancelación de la etapa de Madrid con disturbios en las calles.

Las protestas se extendieron y la presión, con el conflicto Israel-Palestina más recrudecido que nunca, terminó estallando.

Premier Tech, el patrocinador que daba nombre al equipo, pidió públicamente que desapareciera la palabra "Israel" de la identidad corporativa. No fue una sugerencia. Fue un ultimátum. Factor, el proveedor de bicicletas, hizo lo mismo: o cambiaban de marca o se iban. En noviembre, ambas empresas cumplieron. Se fueron.

Sylvan Adams, el propietario canadiense-israelí, se aferraba. Era un defensor acérrimo de Netanyahu. Estos lazos fueron lo que terminó convirtiendo la viabilidad del equipo en algo insostenible.

En octubre, Adams se retiró de la gestión diaria. En noviembre, el equipo simplemente desapareció. Quedaba la estructura, quedaban los contratos, quedaban los empleados, pero no quedaba identidad.

Llega Andrés Iniesta

Cuando se anunció que Never Say Never, la empresa de Andrés Iniesta, junto a la plataforma suiza Stoneweg, adquirían la licencia World Tour del Israel Premier Tech, la reacción fue de sorpresa genuina.

Nadie esperaba que el exfutbolista del Barcelona y la selección española se metiera de lleno en ciclismo profesional. "El ciclismo siempre ha sido una pasión para mí, junto al fútbol. Estoy encantado de vivirlo ahora desde dentro", explicó Iniesta en Barcelona el 9 de diciembre, durante la presentación oficial del equipo.

Lo que sí fue grandilocuente fue el acto en sí. Barcelona como epicentro. Ciudad anfitriona del Grand Départ del Tour de Francia 2026, que saldrá de la capital catalana ese julio. No es coincidencia. Es arquitectura de marca.

NSN Cycling -"Never Say Never Cycling"- empieza su vida con raíces profundas en España. Sede operativa en Girona y Barcelona, licencia suiza para esquivar los conflictos políticos, pero alma ibérica sin dudas.

"Este es un paso muy importante para NSN a todos los niveles. Estamos entusiasmados y motivados, con ganas de compartir nuestros conocimientos y seguir mejorando", añadió Iniesta, flanqueado por Joel Borràs, su socio histórico en Never Say Never.

Mirando a 2026

Kjell Carlström sigue siendo el director general del equipo. Al frente de la estructura desde 2018, conoce cada grieta del funcionamiento interno. La continuidad institucional es casi completa. Prácticamente toda la estructura deportiva que hacía funcionar al Israel-Premier Tech sigue siendo válida en NSN.

Iniesta y Stoneweg han optado por no desechar nada aprovechable. Se lleva la cantera, se lleva el cuerpo técnico, se llevan los procesos. Lo que no se lleva es la carga política y comercial que ahogaba el proyecto anterior.

Para 2026, NSN Cycling es un equipo World Tour confirmado. Participará en el Tour de Francia, el Giro de Italia, La Vuelta.

Su principal arma de fuego es Biniam Girmay, el eritreo que se metió el maillot verde del Tour 2024 en el bolsillo. "Elegí este equipo porque quiero ganar todas las carreras que pueda, y aquí tengo el apoyo necesario", dijo Girmay en diciembre. Un bombazo de fichaje.

Carlström describió así la estrategia: "Apostaremos por un ciclismo oportunista. Tendremos un bloque sólido para los sprints, pero también ambición para lograr grandes resultados en etapas y en las Grandes Vueltas". Con 15 nacionalidades en plantilla, el equipo se perfila más como una maquinaria global que como un proyecto nacional de ningún país.

Hay retos enormes. Consolidar un proyecto nuevo que tiene que hacer poso en el ciclismo. Mostrar que sin el ruido político, el equipo puede ser simplemente competitivo. Scott Bikes ya firmó como proveedor oficial. El debut será el 20 de enero en el Tour Down Under y la ilusión crece por momentos.

NSN no es el equipo que rescata un patrimonio fallido. NSN es el equipo que nace de las cenizas de una identidad imposible. Y eso, en el ciclismo, es un lujo poco común.