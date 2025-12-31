Movistar Team se reinventa en 2026: cambio en la dirección, destreza en el mercado y nuevas miras para Enric Mas

Movistar Team ha abierto las ventanas de par en par y huele a renovación. El equipo navarro ha ido materializando en las últimos tiempos varios cambios tanto estructurales como deportivos que invitan a mirar con serio optimismo al 2026.

Con una cúpula renovada por el paso al lado del alma máter del proyecto, Eusebio Unzué, para dejar paso a su hijo Sebastián Unzué, y el 'ascenso' de Juan Carlos Escámez, el hombre de confianza de las estrellas, a director deportivo, el organigrama cambia considerablemente.

Pero es que el conjunto telefónico seguramente haya firmado su mejor mercado de fichajes en mucho tiempo. Pescó talento nacional con Juanpe López, Raúl García Pierna y Roger Adrià, y la guinda llegó con el prometedor Cian Uijtdebroeks que garantiza presente y futuro en las grandes citas.

Javier Romo, de Movistar Team, celebra su victoria en el Tour Down Under. SPRINT CYCLING / MOVISTAR TEAM

Los cambios estructurales

Una modificación preside y encarna el relevo generacional en Movistar Team. Después de toda una vida al frente de la estructura bajo sus múltiples denominaciones (Banesto, Illes Balears, Caisse d'Epargne), Eusebio Unzué decidió dar un paso al lado.

No es un paso atrás, tampoco un adiós definitivo. Al fin y al cabo, dejar una vocación de golpe no es sencillo, pero Eusebio sí consideró que el equipo necesita fuerzas e ideas renovadas para seguir compitiendo en la élite.

Su labor de aquí en adelante se limitará más al campo de la representación, y sabe perfectamente en qué manos deja el manejo del equipo. Su hijo Sebastián Unzué, que venía ejerciendo como director de la escuadra femenina, pasa a ocupar el puesto de Head of Sports, el máximo responsable deportivo.

Este nombramiento vino de la mano de la creación de cuatro nuevas secciones dentro de la estructura. Rendimiento (Iván Velasco y Xabier Muriel), Carrera (Chente García Acosta y Matthew White), Salud (Iñigo Michelena) y Corredores (representantes de los ciclistas) fueron los cuatro nuevos departamentos creados por Movistar Team para mejorar los resultados.

No se quedaron ahí los movimientos. El más reciente se produjo hace apenas unos días y sorprendió a propios y extraños dentro del mundo del ciclismo.

Juan Carlos Escámez, el que lleva siendo el auxiliar de confianza de las grandes estrellas de Movistar en los últimos años como, la mano derecha de Alejandro Valverde o Enric Mas, se convierte en director deportivo.

Con un nombre más que consolidado y quince años de experiencia en la estructura, conoce perfectamente dónde se mueve: "La idea surge hace ya algunos años, en una conversación con Sebastián, que previamente había hablado con Eusebio. Ellos me lo proponen en los últimos años de Alejandro y consideran que me ven con la capacidad de dar un paso más", comentó.

Al margen de nuevos nombramientos y baile de nombres, Movistar Team también apostó por crear un equipo de desarrollo a mediados de este 2025. Era uno de los pocos equipos World Tour que todavía no contaba con un filial, así que la estructura navarra también dio un paso al frente en este sentido.

El mejor mercado de fichajes

Donde se ha movido como pez en el agua este año Movistar Team ha sido en el mercado de fichajes. Seguramente este 2025 arroje el mejor balance, al menos en cuanto a nombres e ilusión, de los últimos años.

Cada vez es más complicado moverse en un océano de tiburones donde Movistar Team no suele tener precisamente las grandes capacidades de un depredador, pero en el equipo navarro han sido inteligentes, han movido los hilos correctamente y pueden presumir de un balance sobre el papel sensacional.

Los Unzué han pescado mucho talento nacional que buscaba una nueva motivación para la próxima temporada.

Juanpe López en el podio del Giro de Italia con la maglia rosa de líder Europa Press

Juanpe López llega procedente de Lidl-Trek, equipo con el que siempre recordará haber sido líder del Giro de Italia durante una buena parte de la carrera en 2022. Allí también ganó el Tour de los Alpes en 2024. Apunta a ser un elemento diferencial para el equipo en cada carrera.

Roger Adrià cambia el Red Bull-BORA por la 'M' después de dos años en el nuevo equipo de Remco Evenepoel. No coincidirá con el belga, pero sí deja dos temporadas con victorias y un trabajo como gregario espectacular para sus líderes.

Raúl García Pierna demostró en la pasada edición de La Vuelta tener una calidad incipiente en sus piernas. Campeón de España contrarreloj en 2022, Raúl todavía tiene mucho que crecer en el ciclismo y tendrá tiempo para seguir demostrando su progresión durante los tres próximos cursos.

Cian Uijtdebroeks, en una prueba con un ciclista de Jumbo-Visma. JUMBO VISMA

Movistar Team se hizo con los servicios del joven checo Pavel Novak, pero cuando nadie esperaba más refuerzos entonces llegó la bomba.

Los telefónicos anunciaron la incorporación de Cian Uijtdebroeks, ese al que un día Enric Mas rebautizó cariñosamente como 'Blobloblo' por la difícil pronunciación de su nombre, sin duda el mejor refuerzo para 2026.

El fichaje cayó con gran sorpresa. El joven belga dejaba la cúspide, el equipo Visma, una de esas estructuras donde lo tienen todo, para enrolarse en Movistar Team.

En La Vuelta de 2023 se presentó en sociedad como un joven talento capaz de hacer cosas extraordinarias, lo que le valió su fichaje por el equipo de Vingegaard. Sus últimos dos años, sin embargo, no han sido sencillos, y pese a su cierto estancamiento el potencial sigue inmaculado.

Uijtdebroeks será una baza perfecta para las grandes vueltas, esté Enric Mas o no como jefe, y sobre todo una carta de futuro. Con sus 22 años tiene mucho ciclismo por delante y debería convertirse en el gran cartel de Movistar Team durante los próximos años.

Amplitud de miras con Enric Mas

También en la planificación deportiva hay novedades importantes para la temporada que viene. Y la principal de ellas tiene que ver con su gran líder, Enric Mas, que seguirá un plan muy diferente al de cursos anteriores.

Hace ya un tiempo que en el equipo español han comprendido que pelear por ganar una gran vuelta es prácticamente misión imposible. Al menos, si en la batalla están Tadej Pogacar o Jonas Vingegaard.

Por eso Movistar Team, una escuadra tradicionalmente limitada a la búsqueda de las clasificaciones generales en las grandes citas, ha ido cambiando paulatinamente su discurso. En ocasiones por convencimiento, a veces porque no le quedaba más remedio.

Enric Mas durante La Vuelta EFE

Esta mezcla ha hecho que el equipo navarro se haya ido reinventando en los últimos tiempos y haya dado más libertad a sus corredores para buscar el éxito de otras maneras. El resultado es positivo.

Movistar Team ha tenido más presencia cuando ha sido valiente, lo que la mayoría del público le pedía, que cuando ha jugado más conservador.

Lo que no terminaba de entenderse en los últimos años era la presencia de Enric Mas en el Tour de Francia para pelear por la clasificación general. Con el duelo Pogacar-Vingegaard en todo lo alto, y el 'invitado' Remco Evenepoel de por medio, era una auténtica quimera pensar ni siquiera en el podio.

Eso cambiará en 2026 con buen criterio. Enric Mas no estará en el Tour, pero sí correrá el Giro de Italia. La previsible ausencia de los grandes 'cocos' en la ronda italiana le otorgará, sin duda, más oportunidades sobre el papel al mallorquín para estar en los puestos más altos.

El Tour será cosa de Uijtdebroeks, y lo más probable es que ambos se junten por primera vez formando un tándem potente en La Vuelta. Un plan nuevo, quizás arriesgado, que pueda dar buenos frutos.