Carlos Coloma (44), exciclista, sobre un corredor Top 10 del mundo: "Cuesta entre 200.000 y 600.000€ al año"

Carlos Coloma es una leyenda viva del ciclismo de montaña español. Campeón mundial en 1999, medallista de bronce olímpico en Río de Janeiro 2016, participó en 22 Campeonatos del Mundo consecutivos desde 1999.

Fue el mejor ciclista español de su generación en la modalidad de campo a través (XCO). A los 44 años, tras retirarse como ciclista profesional en 2021, ahora gestiona el BH Coloma Team, uno de los mejores equipos de MTB del mundo.

Pero Coloma tiene una perspectiva única sobre el dinero en el ciclismo de montaña. En una entrevista en el podcast Bicilab (2025), reveló cifras que muestran la realidad económica del MTB profesional: "Un ciclista del Top 10 cuesta entre 200 y 600.000€".

La cifra que da Coloma es crucial para entender el sector. Un ciclista de élite mundial en XCO gana entre 200.000 y 600.000 euros anuales. Ese rango gigantesco existe porque depende de varios factores: el equipo donde corre, sus patrocinios personales, sus resultados en la temporada y si tiene respaldo de marcas de bicicletas o equipos privados.​

Pero el contraste real viene cuando se compara con otros deportes. Thomas Frischknecht, manager del equipo Scott Sram, confirmó que "los mejores ganan más de 500.000 incluyendo el patrocinio personal".

Carlos Coloma celebra su victoria. Reuters

Sin embargo, hay excepciones brutales: ciclistas como Mathieu van der Poel y Thomas Pidcock, que también compiten en MTB, cobran entre 4 y 7 millones de dólares anuales porque corren en equipos de carretera donde hay mucha más inversión mediática.​

La razón es simple: los equipos de carretera tienen presupuestos entre 40 y 60 millones de euros al año, mientras que el presupuesto más alto de un equipo de MTB es de unos 4 millones. Es decir, los mejores equipos de carretera tienen 10 veces más presupuesto que los mejores de montaña.​

Coloma lo sabe bien. Cuando pasó a manager del BH Coloma Team en 2021, tuvo que negociar contratos con ciclistas como David Valero y Rocío García, los mejores bikers nacionales.

Su experiencia de casi 30 años como ciclista profesional le dieron perspectiva sobre lo que significa ganar "mucho dinero" en el MTB: entre 200.000 y 600.000 euros anuales antes de impuestos y comisiones.

En comparación, Aaron Gwin, la leyenda del descenso, afirmó en 2020 que en un buen año podría estar cobrando alrededor de 1 millón de dólares. Pero eso incluía premios por ganar carreras, patrocinios personales y su contrato principal. Ahora, años después, probablemente gana menos.​

Lo que Coloma subraya en la entrevista del podcast Bicilab es que en MTB "esos datos son difíciles de conseguir, rara vez los protagonistas hablan sobre el tema y mucho menos dan cifras concretas". El silencio existe porque es un deporte menos mediático que el ciclismo de carretera.​

Coloma se retiró en 2021 después de ganar esa medalla olímpica en Río 2016. Su carrera había sido exitosa, pero también vivió momentos duros: en 2013 sufrió una rotura de hombro que requirió dos operaciones y le dejó un año completo sin competir. Fue entonces cuando sintió, según relata, el "abandono" de algunos patrocinadores.

Ahora, como manager, entiende que los números que da –entre 200.000 y 600.000 euros para un Top 10– es lo máximo que el ciclismo de montaña puede pagar.