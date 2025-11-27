Una tienda vende la ropa del equipo Israel para recaudar fondos para los niños de Gaza: "No estábamos cómodos"

Todavía sigue coleando el asunto del equipo ciclista Israel-Premier Tech. El conjunto anunció su disolución después de la compra de la licencia por parte de NSN para formar un equipo completamente nuevo, pero todavía quedan retales de lo que fue la escuadra dirigida por Sylvan Adams.

Uno de los problemas colaterales de toda esta situación se lo han encontrado las tiendas especializadas en ciclismo. Y una de ellas se ha hecho viral en las últimas horas por la decisión tomada para tratar de darle salida a la ropa del Israel-Premier Tech.

El portal Pro Kit Club decidió poner en marcha una curiosa iniciativa que ha generado una gran división de opiniones. Esta tienda decidió poner a la venta las equipaciones del Israel-Premier Tech y donar todo lo que se recaude con estas ventas a ayudar a los niños con hambruna en Gaza.

"Como no nos sentíamos cómodos obteniendo beneficios con este kit, hemos decidido que cada dólar de beneficio de esta colección IPT se donará directamente al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para ayudar a alimentar a los niños que se enfrentan a la hambruna y al hambre severa en Gaza", dijo la tienda en sus redes sociales.

"Actualmente, más de 130 000 niños en Gaza corren el riesgo de morir por desnutrición. Realmente no importa cuál sea tu ideología política, nadie quiere ver a los niños pasar hambre", completó esta publicación.

Una decisión complicada

Esta tienda de Tasmania, en Australia, meditó seriamente esta 'promoción' sabiendo que se enfrentaría a un problema de opinión pública. De hecho, posteriormente tuvo que deshabilitar los comentarios en las redes sociales ante la ola de odio que se vertió por esta decisión.

El propietario de la tienda, sin embargo, tenía clara la decisión: "Hemos agonizado durante casi un año sobre la decisión de lanzar este kit y, finalmente, hemos llegado a una conclusión. Como padre, si mi hijo se estuviera muriendo de hambre y alguien se ofreciera a donar dinero para alimentarlo, no me preocuparía por quién tiene razón o quién no, ni por el origen de ese dinero".

"Ese debate es un lujo que nos permitimos desde la seguridad de nuestros hogares", completó el dueño de la tienda australiana para finalizar su reflexión.

"El ciclismo nos da mucha alegría. Ver a los ciclistas, seguir las carreras, formar parte de esta comunidad. Pero ahora mismo, muchos niños no tienen cubiertas ni siquiera sus necesidades más básicas, y lanzar este kit nos permite contribuir de una manera significativa. Por eso hemos decidido seguir adelante", terminaba la publicación.

Adiós al Israel-Premier Tech

El equipo Israel-Premier Tech ya es historia. La pasada semana se conoció la compra de la licencia de esta estructura por parte de la marca NSN.

La firma, fundada por Andrés Iniesta y con mucha experiencia en el mundo del deporte y en la organización de espectáculos, decidió lanzarse a esta nueva aventura. Esto supuso el punto y final al Israel-Premier Tech y la salida definitiva de Sylvan Adams.

El nuevo equipo pasará a tener licencia suiza y base logística en España, dada la identidad nacional de la marca NSN. El grueso de la plantilla del equipo seguirá siendo la misma, y de hecho los ciclistas ya se encuentran realizando la pretemporada en España.