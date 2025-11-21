Uno de los mejores ciclistas de los últimos tiempos siembra la duda con el dopaje: "No creo que el ciclismo esté limpio"

Parece imposible que el ciclismo se quite la mancha del dopaje. Por mucho que pasen los años, que sea uno de los deportes más vigilados o que otros deportes arrojen más positivos cada año, la sombra de la fechoría siempre planea en el pelotón.

Los recientes casos de Vinicius Rangel o especialmente el de Oier Lazkano por supuesto no ayudan en absoluto, y desde dentro del propio mundillo se sigue dudando. Como lo hace Marcel Kittel, uno de los grandes sprinters de los últimos tiempos.

El excorredor alemán, retirado en 2019, fue muy claro en sus últimas declaraciones: "No creo que el ciclismo esté limpio ahora. En absoluto", comentó. Unas palabras que han caído con mucha fuerza dentro de la burbuja ciclista.

"I don’t believe that cycling is clean now. Absolutely not" - 🇩🇪 Marcel Kittel was very clear on the Domestique Hotseat.



Watch or listen to the rest of the podcast⤵️

📺 https://t.co/1rlwBuAeXU

🎧 https://t.co/l2CMLJNhC7 pic.twitter.com/8mcHuaS6wf — Domestique (@Domestique___) November 20, 2025

"Tendrías que ser muy ignorante sobre los hechos. Hay que mirar con honestidad el deporte, también como aficionado. Y siempre habrá gente que intente engañar al sistema", aseveró en declaraciones para el podcast del medio especializado Domestique.

"Sólo tenemos que asegurarnos de que realmente protegemos lo que tenemos y los progresos de lo que hemos logrado, y asegurarnos de que se trata de casos aislados y no de un sistema de dopaje generalizado como el que tuvimos en los años 90", terminó diciendo el germano, en referencia a una de las épocas más oscuras de este deporte.

Se vuelve a hablar de dopaje

El ciclismo se ha vuelto a ver sacudido en los últimos meses por diferentes casos de dopaje que han sido comunicados por la Unión Ciclista Internacional. Sin lugar a dudas, el más mediático de todos ellos es el de Oier Lazkano.

El ciclista español fue suspendido provisionalmente por la UCI por anomalías "inexplicables" en su pasaporte biológico entre los años 2022 y 2024. Por el momento, no hay sanción en firme, aunque se enfrenta a la posibilidad de estar cuatro años sin poder correr en el caso de que sea declarado culpable.

El caso más reciente es el de Artyom Proskuryakov. El ciclista junior fue suspendido tras un resultado positivo por metanfetamina (D-) y sus metabolitos durante el Mundial de Ruta 2025 en Ruanda. Se recogieron sus muestras mediante controles dirigidos, y el procedimiento disciplinario está abierto.​

El portugués Antonio Carvalho fue suspendido también por anomalías en su pasaporte biológico en los años 2018, 2023 y 2024, mientras que el brasileño Vinicius Rangel, excorredor de Movistar Team, fue sancionado con 20 meses de suspensión por saltarse tres controles antidopaje en el plazo de un año.

Kittel, un velocista potente

Marcel Kittel agitó el avispero con sus declaraciones sobre su propio deporte. Cuando pronuncia estas palabras alguien que ha vivido dentro del ciclismo hasta hace unos pocos años, la repercusión se magnifica.

El germano fue uno de los velocistas más potentes del pelotón en la década del 2010. Entre 2011 y 2019, el año de su retirada, acumuló 89 victorias como profesional.

Destacaba por su corpulencia en los sprints y puede presumir de ser uno de los corredores con victoria de etapa en las tres grandes vueltas. En el Tour de Francia se embolsó un total de 14 triunfos, otros 4 más en el Giro de Italia y 2 más en La Vuelta.