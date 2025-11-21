Andrés Iniesta compra la licencia del equipo ciclista Israel-Premier Tech a través de su empresa deportiva NSN

El equipo Israel-Premier Tech ya tiene definido su relevo en el pelotón. Tras las críticas recibidas hacia su propietario, Sylvan Adams, a raíz de la ofensiva israelí en Gaza posterior a los atentados de Hamás, Andrés Iniesta se ha hecho cargo de la agrupación a través de NSN (Never Say Never), una empresa enfocada en el ámbito deportivo y del entretenimiento.

Con esta iniciativa, la empresa del de Fuentealbilla continúa ampliando su presencia en el ámbito deportivo tras un 2025 en el que ha organizado numerosos eventos en Latinoamérica, como dos Clásicos de Leyendas del Real Madrid y del Barcelona.

Además, la compañía es propietaria del Helsingor FC, equipo de la Segunda División danesa, y accionista principal de la marca de bicicletas de gravel Guava.

El nuevo equipo ciclista competirá con licencia suiza, aunque tendrá su base operativa en España, concretamente en Barcelona y Girona, puntos de referencia para muchos corredores de élite que viven y entrenan allí.

El comunicado del equipo "La compañía internacional de deportes y entretenimiento NSN y Stoneweg, plataforma global de inversión con sede en Ginebra, Suiza, han constituido una empresa conjunta en el ciclismo profesional de ruta para gestionar la estructura de los equipos WorldTour y de Desarrollo de cara a la temporada 2026. Como resultado, el nuevo nombre del equipo WorldTour es NSN Cycling Team, y el del equipo Continental es NSN Development Team. NSN Cycling Team es un equipo suizo con una estructura española con sedes en Barcelona y Girona. Esta nueva era marca un hito significativo en el crecimiento del equipo y una oportunidad para unir fuerzas con organizaciones unidas por valores compartidos de ambición, excelencia y el impulso de inspirar a través del deporte".

Por lo tanto, Israel y Sylvan Adams desaparecen por completo de esta estructura, que pasa a contar con Kjell Carlström como nuevo mandamás.

"Con el Tour de Francia 2026 a punto de comenzar en Barcelona, ​​la ciudad natal de NSN, esta nueva alianza representa un emocionante nuevo capítulo para el equipo. El NSN Cycling Team y el NSN Development Team se reunirán la próxima semana para la concentración de pretemporada y presentarán su nueva imagen y programa de competición en las próximas semanas", se sentencia.

A new chapter. A new vision.



NSN and Stoneweg today unveil the NSN Cycling Team. pic.twitter.com/AUsomVZbs3 — NSN Cycling Team (@NSNCyclingTeam) November 20, 2025

Joel Borràs, cofundador de la empresa deportiva y de entretenimiento junto a Andrés Iniesta, analizaba la entrada de la compañía en el World Tour como "un gran desafío para NSN entrar en el mundo del ciclismo, un deporte con impacto mundial".

"Representa una oportunidad fantástica para explorar nuevas formas de comunicación y conexión con un deporte que se alinea con los valores de la compañía y ayudará a que NSN traiga una nueva pasión a un deporte que ha inspirado a millones de personas durante años. Queremos dar las gracias a Stoneweg [...] No hemos podido encontrar un mejor compañero para darle a este equipo un nuevo impulso".

El fichaje de Biniam Girmay simboliza la ambición del proyecto. El eritreo, uno de los ciclistas más determinantes del pelotón actual, será el eje del bloque deportivo. Su llegada marca la línea estratégica: competir para ganar y construir alrededor de figuras capaces de llevar al equipo a un nivel de exposición y resultados inmediato.