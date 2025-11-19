Gran Canaria se borra de acoger la llegada de la próxima Vuelta pese al cambio de imagen del equipo Israel-Premier Tech

Un miembro del Israel Premier Tech en La Vuelta 2025 y, al fondo, una protesta propalestina EFE

La Vuelta 2026 no finalizará en Gran Canaria. El regreso de la carrera ciclista era uno de los grandes objetivos de los últimos años y uno de los grandes anhelos de los aficionados, pero no se producirá al menos el año que viene.

Así lo confirmó el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, que confirmó que la isla no acogerá la llegada de una de las competiciones ciclistas más importantes del año. Aseveró que no está de acuerdo con la participación del equipo Israel-Premier Tech, aunque este conjunto ha decidido lavar su imagen, dar un giro completo y cambiar tanto de nombre como de nacionalidad.

En los últimos meses habían saltado varios rumores que apuntaban a que habría un acuerdo cerrado entre Unipublic, la organizadora de la carrera, y las autoridades insulares, pero finalmente nada de eso llegó a buen puerto por la presencia del equipo Israel-Premier Tech.

Ya durante la pasada Vuelta, en medio de las crecientes protestas que desencadenaron incluso con graves disturbios en la etapa final del Madrid, este destino quedó en el aire al manifestar las instituciones su malestar con la participación del conjunto israelí.

Una participación, por cierto, obligada por normativa, ya que el equipo Israel-Premier Tech se había ganado por méritos deportivos una plaza y La Vuelta no podía hacer nada para impedir su presencia.

"Ya dijimos desde un primer momento que con recursos de la administración pública no podíamos hacer posible que llegara hasta Gran Canaria una Vuelta que contó con la participación de Israel, con un equipo propiedad de una persona que tiene una íntima relación con Netanyahu y que apoya el genocidio", dijo el presidente del Cabildo.

El equipo Israel ya no existe

Esta drástica decisión por parte del Cabildo de Gran Canaria se confirmó pese a que el equipo Israel-Premier Tech ya no existe como tal. Después de la presión social que hubo y las numerosas protestas, ya se han llevado a cabo varias medidas que han girado la identidad de la estructura.

El equipo anunció un lavado total de imagen para eliminar su identidad israelí inicial. Al final de la presente temporada hubo un cambio de nombre para que desapareciera la palabra "Israel", se han cambiado las redes sociales, y sobre todo se ha cambiado la nacionalidad de la escuadra, que ahora es canadiense.

Además, su jefe Sylvan Adams, seguidor de Netanyahu, anunció un paso atrás considerable en el organigrama de esta estructura.

Por lo tanto, quien compita la temporada que viene tanto en La Vuelta como en el resto de grandes pruebas en las que tiene asegurada su presencia el equipo por sus buenos resultados deportivos, será una estructura diferente.

La contradicción con el Mundial

"No podemos ser cómplices del genocidio y no podemos amparar la Vuelta. Ya nos hubiese gustado, porque hicimos todo lo posible para que fuera así", comentó Morales.

"Acoger una carrera ciclista con una fuerte confrontación social, generando espacios de violencia, no nos parecía lo más adecuado y no tiene que ver con ese modelo de proyección de la isla que defiende", también defendió Morales.

Sin embargo, sí que destacó el esfuerzo de esta institución por otros eventos deportivos como el Mundial de Rallys o el Mundial de Fútbol de 2030, del que será sede.

Se puede dar, no obstante, la circunstancia de que Israel, como estado y no como equipo, participe en ese Mundial de 2030 y que Gran Canaria sea una de las sedes que acoja a la selección israelí.