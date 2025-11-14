Adiós al megacontrato de Chris Froome con el equipo Israel: 5,5 millones de euros y la sombra de la retirada definitiva

Punto final a uno de los contratos más altos que ha tenido la historia del ciclismo. El equipo Israel-Premier Tech anunció el fin de su vinculación con la leyenda Chris Froome, y el británico dejará de percibir los cerca de 5,5 millones de euros anuales que figuraban en su nómina.

Pese a que estaba ya años luz de un rendimiento apropiado para alguien de su palmarés, el cuatro veces ganador del Tour de Francia seguía manteniendo uno de los contratos más altos de todo el pelotón.

Froome fichó por el equipo Israel-Premier Tech en el año 2021 después de abandonar el conjunto Ineos. Adams le ofreció un multimillonario cheque de 5,5 millones de euros por temporada, una cifra que se ha venido embolsando en los últimos cinco años. Tan sólo Tadej Pogacar y Primoz Roglic cobraban más.

Son, por lo tanto, unos 27,5 'kilos' los que Chris Froome ha ingresado en su cuenta durante estas cinco temporadas vistiendo los colores del Israel-Premier Tech, aunque la jugada no parece haberle salido demasiado rentable a nivel deportivo al equipo israelí.

El británico no consiguió ninguna victoria corriendo con el conjunto de Sylvan Adams. De hecho, no hizo sino entrar en un declive constante que terminó siendo evidente en estas últimas temporadas.

La retirada, cerca

A sus 40 años Chris Froome se ve sin equipo después de finalizar su contrato con el conjunto Israel-Premier Tech. Dado su rendimiento del último lustro y su edad avanzada, todos los rumores apuntan a una posible retirada del ciclista británico.

Parece complicado que ningún equipo vaya a interesarse en sus servicios. De hecho, el pasado mes de agosto sufrió un grave accidente mientras entrenaba que estuvo a punto de costarle la vida.

La factura de este accidente fue un neumotórax, cinco costillas rotas y una fractura vertebral lumbar. Un cuadro que le llevó a pasar por el quirófano.

Froome deja una dilata carrera tras de sí con un final triste. Fue el dominador del Tour de Francia en los años 2013, 2015, 2016 y 2017. Imbatible, el británico, en la estructura Sky por entonces, también ganó La Vuelta en 2011 y en 2017, mientras que completó la triple corona con el Giro de Italia en 2018.

Precisamente ese fue su último gran triunfo como profesional antes de sufrir un aparatoso accidente mientras preparaba el Tour de Francia de 2019. En aquella caída se fracturó el fémur, la cadera, el codo y las costillas, y sufrió lesiones internas. Fue el principio del fin de su carrera deportiva, ya que nunca volvió a ser el mismo.

Lavado de cara del Israel

El todavía denominado equipo Israel-Premier Tech aprovechó el final de temporada para despedir a varios corredores aparte de Chris Froome y despedirse de sus redes sociales.

La estructura afrontará un lavado de imagen completo que irá desde el cambio de nombre hasta una nueva nacionalidad de la licencia después de todo el revuelo generado por la denominación de Israel durante los últimos meses.

Chris Froome hace la bajada del Galibier.

Próximamente se conocerá la nueva identidad de este equipo en el que Adams ya no será la voz principal.