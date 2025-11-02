Oier Lazkano rompe su silencio tras su suspensión por dopaje: "Soy un deportista íntegro y una persona limpia"

El ciclista español Oier Lazkano ha difundido un comunicado oficial tras ser informado el 30 de octubre por la Unión Ciclista Internacional (UCI) sobre su suspensión provisional debido a presuntas anomalías detectadas en su pasaporte biológico.

En su mensaje, Lazkano defiende su inocencia y subraya su compromiso absoluto con la integridad en el deporte.

"Nunca he utilizado sustancias dopantes ni métodos prohibidos", afirma el corredor vasco, quien recalca que siempre ha respetado la normativa y los valores esenciales del ciclismo. El deportista insiste en que su trayectoria se ha cimentado sobre el esfuerzo, la dedicación, la honestidad y el trabajo constante.

El corredor apartado del Red Bull-BORA señala que se mantiene al margen de cualquier conducta inapropiada y revela que ha puesto su caso en manos de asesores médicos y legales, con la intención de tomar "todas las acciones necesarias” para ratificar su inocencia, siguiendo los procesos estipulados. “Confío en la verdad y en la justicia deportiva", añade.

Finalmente, Lazkano expresa su agradecimiento por el apoyo recibido y promete seguir luchando para limpiar su nombre. "Continuaré, con determinación y transparencia, defendiendo mi nombre y mi dignidad profesional", concluye el campeón de España, quien reitera su voluntad de probar su inocencia y mantener intacta su reputación en el pelotón internacional.​

La sanción

La suspensión provisional de Oier Lazkano se da tras detectarse varias “anomalías inexplicables” en su pasaporte biológico durante los años 2022, 2023 y 2024, precisamente mientras formaba parte del Movistar Team.

El pasaporte biológico es una herramienta antidopaje que registra de manera continua marcadores sanguíneos para identificar posibles manipulaciones asociadas al uso de métodos o sustancias prohibidas, incluso sin un positivo directo en un control.​

El caso está siendo investigado desde la sede de la Unidad de Gestión del Pasaporte del Atleta (APMU) en Lausana, en colaboración con la Agencia Internacional de Controles (ITA). De momento, la suspensión de Lazkano es provisional y el ciclista todavía puede presentar alegaciones y solicitar la revisión detallada de sus datos.

Esta decisión ha tenido consecuencias inmediatas: el equipo Red Bull-BORA-hansgrohe, con el que Lazkano acababa de firmar, rescindió su contrato nada más conocerse la investigación, recalcando que las irregularidades detectadas corresponden a la etapa anterior del corredor, cuando aún no estaba en sus filas.​

Por su parte, Movistar, donde Lazkano estuvo entre 2022 y 2024, aseguró que todos los controles realizados durante ese periodo ofrecieron resultados negativos y que no tuvo conocimiento de ninguna anomalía hasta que la UCI anunció públicamente la investigación.

El ciclista, de solo 25 años, era considerado una de las grandes promesas del ciclismo nacional tras proclamarse campeón de España en ruta en 2023 y sumar éxitos importantes antes de esta abrupta interrupción en su carrera.